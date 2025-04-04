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Рубио прокомментировал вводимые США пошлины
Рубио прокомментировал вводимые США пошлины - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио прокомментировал вводимые США пошлины
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вводимые Белым домом пошлины, заявил, что США не могут оставаться страной, не производящей товары. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:03:00+03:00
2025-04-04T15:03:00+03:00
2025-04-04T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вводимые Белым домом пошлины, заявил, что США не могут оставаться страной, не производящей товары.Рубио подчеркнул, что единственное, что "экспортирует" США - это услуги."Мы не можем оставаться страной, которая не производит товары. Мы должны производить товары, чтобы предоставить рабочие места американцам", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рубио прокомментировал вводимые США пошлины
Рубио о пошлинах: США не могут оставаться страной, не производящей товары