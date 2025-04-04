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Рубио прокомментировал вводимые США пошлины - РИА Новости, 04.04.2025
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15:03 04.04.2025 (обновлено: 16:10 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009343763.html
Рубио прокомментировал вводимые США пошлины
Рубио прокомментировал вводимые США пошлины - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио прокомментировал вводимые США пошлины
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вводимые Белым домом пошлины, заявил, что США не могут оставаться страной, не производящей товары. РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T16:10:00+03:00
введение трампом пошлин на импорт
сша
марко рубио
в мире
дональд трамп
нато
брюссель
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вводимые Белым домом пошлины, заявил, что США не могут оставаться страной, не производящей товары.Рубио подчеркнул, что единственное, что "экспортирует" США - это услуги."Мы не можем оставаться страной, которая не производит товары. Мы должны производить товары, чтобы предоставить рабочие места американцам", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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введение трампом пошлин на импорт, сша, марко рубио, в мире, дональд трамп, нато, брюссель
Введение Трампом пошлин на импорт, США, Марко Рубио, В мире, Дональд Трамп, НАТО, Брюссель
Рубио прокомментировал вводимые США пошлины

Рубио о пошлинах: США не могут оставаться страной, не производящей товары

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вводимые Белым домом пошлины, заявил, что США не могут оставаться страной, не производящей товары.
Рубио подчеркнул, что единственное, что "экспортирует" США - это услуги.
«
"Мы не можем оставаться страной, которая не производит товары. Мы должны производить товары, чтобы предоставить рабочие места американцам", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Введение Трампом пошлин на импортСШАМарко РубиоВ миреДональд ТрампНАТОБрюссель
 
 
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