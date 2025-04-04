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Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2025
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13:47 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009319316.html
Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос
Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2025
Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос
Большинство французов выступают за "жесткий" ответ на торговые меры США, который включал бы в себя введение аналогичных таможенных пошлин, следует из результата РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:47:00+03:00
2025-04-04T13:47:00+03:00
сша
франция
европа
дональд трамп
эммануэль макрон
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Большинство французов выступают за "жесткий" ответ на торговые меры США, который включал бы в себя введение аналогичных таможенных пошлин, следует из результата опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для издания Echos. "Глаз за глаз, зуб за зуб. В ответ на повышение пошлин почти двое из трех французов (64%, если быть точным) хотят, чтобы Европа ответила "жестким образом" и взаимно, введя аналогичные пошлины на американские товары", - сказано в статье. "Жесткий" настрой разделяют сторонники всех политических партий, пишет газета со ссылкой на представителя Elabe Адриана Смида, Меньшинство (34%) предпочитают путь переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать эскалации и торговой войны, даже если придется пойти на уступки в определенных аспектах. Большинство респондентов также уверены в негативных последствиях новых пошлин как для мировой экономики (82%), так и для европейских и американских компаний (80% и 67% соответственно) и потребителей (78% и 75% соответственно). "Наравне с вопросами обороны французы все чаще думают, что Европа должна дистанцироваться от США в области экономики", - пишет газета. Согласно опросу, 41% респондентов считают, что Франции необходимо ладить с другими странами Евросоюза, чтобы совместно производить необходимую продукцию. При этом 39% полагают, что Франция должна самостоятельно производить "все, в чем она нуждается, на своей территории, чтобы больше не зависеть от других стран". Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди 1000 человек. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-
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сша, франция, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Франция, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос

Echos: большинство французов выступают за жесткий ответ на американские пошлины

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Большинство французов выступают за "жесткий" ответ на торговые меры США, который включал бы в себя введение аналогичных таможенных пошлин, следует из результата опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для издания Echos.
«
"Глаз за глаз, зуб за зуб. В ответ на повышение пошлин почти двое из трех французов (64%, если быть точным) хотят, чтобы Европа ответила "жестким образом" и взаимно, введя аналогичные пошлины на американские товары", - сказано в статье.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
27 февраля, 15:33
"Жесткий" настрой разделяют сторонники всех политических партий, пишет газета со ссылкой на представителя Elabe Адриана Смида,
Меньшинство (34%) предпочитают путь переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать эскалации и торговой войны, даже если придется пойти на уступки в определенных аспектах.
Большинство респондентов также уверены в негативных последствиях новых пошлин как для мировой экономики (82%), так и для европейских и американских компаний (80% и 67% соответственно) и потребителей (78% и 75% соответственно).
«
"Наравне с вопросами обороны французы все чаще думают, что Европа должна дистанцироваться от США в области экономики", - пишет газета.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин
3 февраля, 14:09
Согласно опросу, 41% респондентов считают, что Франции необходимо ладить с другими странами Евросоюза, чтобы совместно производить необходимую продукцию. При этом 39% полагают, что Франция должна самостоятельно производить "все, в чем она нуждается, на своей территории, чтобы больше не зависеть от других стран".
Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди 1000 человек.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Bloomberg: Макрон призвал ЕС к жесткому ответу на новые пошлины США
Вчера, 16:59
 
СШАФранцияЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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