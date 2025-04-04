https://ria.ru/20250404/poshliny-2009319316.html

Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос

Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2025

Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос

Большинство французов выступают за "жесткий" ответ на торговые меры США, который включал бы в себя введение аналогичных таможенных пошлин, следует из результата РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:47:00+03:00

2025-04-04T13:47:00+03:00

2025-04-04T13:47:00+03:00

сша

франция

европа

дональд трамп

эммануэль макрон

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Большинство французов выступают за "жесткий" ответ на торговые меры США, который включал бы в себя введение аналогичных таможенных пошлин, следует из результата опроса, проведенного исследовательской компанией Elabe для издания Echos. "Глаз за глаз, зуб за зуб. В ответ на повышение пошлин почти двое из трех французов (64%, если быть точным) хотят, чтобы Европа ответила "жестким образом" и взаимно, введя аналогичные пошлины на американские товары", - сказано в статье. "Жесткий" настрой разделяют сторонники всех политических партий, пишет газета со ссылкой на представителя Elabe Адриана Смида, Меньшинство (34%) предпочитают путь переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать эскалации и торговой войны, даже если придется пойти на уступки в определенных аспектах. Большинство респондентов также уверены в негативных последствиях новых пошлин как для мировой экономики (82%), так и для европейских и американских компаний (80% и 67% соответственно) и потребителей (78% и 75% соответственно). "Наравне с вопросами обороны французы все чаще думают, что Европа должна дистанцироваться от США в области экономики", - пишет газета. Согласно опросу, 41% респондентов считают, что Франции необходимо ладить с другими странами Евросоюза, чтобы совместно производить необходимую продукцию. При этом 39% полагают, что Франция должна самостоятельно производить "все, в чем она нуждается, на своей территории, чтобы больше не зависеть от других стран". Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди 1000 человек. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-

https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html

https://ria.ru/20250203/makron-1997059137.html

https://ria.ru/20250403/makron-2009158632.html

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сша, франция, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире