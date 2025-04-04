Французы выступают за жесткий ответ на торговые меры США, показал опрос
Echos: большинство французов выступают за жесткий ответ на американские пошлины
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
«
"Глаз за глаз, зуб за зуб. В ответ на повышение пошлин почти двое из трех французов (64%, если быть точным) хотят, чтобы Европа ответила "жестким образом" и взаимно, введя аналогичные пошлины на американские товары", - сказано в статье.
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
27 февраля, 15:33
"Жесткий" настрой разделяют сторонники всех политических партий, пишет газета со ссылкой на представителя Elabe Адриана Смида,
Меньшинство (34%) предпочитают путь переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать эскалации и торговой войны, даже если придется пойти на уступки в определенных аспектах.
Большинство респондентов также уверены в негативных последствиях новых пошлин как для мировой экономики (82%), так и для европейских и американских компаний (80% и 67% соответственно) и потребителей (78% и 75% соответственно).
«
"Наравне с вопросами обороны французы все чаще думают, что Европа должна дистанцироваться от США в области экономики", - пишет газета.
Согласно опросу, 41% респондентов считают, что Франции необходимо ладить с другими странами Евросоюза, чтобы совместно производить необходимую продукцию. При этом 39% полагают, что Франция должна самостоятельно производить "все, в чем она нуждается, на своей территории, чтобы больше не зависеть от других стран".
Опрос был проведен по репрезентативной выборке 1 и 2 апреля среди 1000 человек.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. -0-