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В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику - РИА Новости, 04.04.2025
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13:11 04.04.2025 (обновлено: 13:32 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009308489.html
В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику
В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику - РИА Новости, 04.04.2025
В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику
России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:11:00+03:00
2025-04-04T13:32:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", экономика России развивается достаточно успешно. "Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - заключил Песков.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику

Песков: РФ нужно быть внимательной, чтобы минимизировать последствия пошлин США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков
13:01
Он подчеркнул, что благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", экономика России развивается достаточно успешно.
«
"Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - заключил Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков
13:01
 
ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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