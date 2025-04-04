https://ria.ru/20250404/poshliny-2009308489.html

В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику

В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику - РИА Новости, 04.04.2025

В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику

России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:11:00+03:00

2025-04-04T13:11:00+03:00

2025-04-04T13:32:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. России нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия для экономики после введения США пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", экономика России развивается достаточно успешно. "Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - заключил Песков.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, введение трампом пошлин на импорт, в мире