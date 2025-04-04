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Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
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13:01 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009305431.html
Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков
Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков
Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:01:00+03:00
2025-04-04T13:01:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков

Песков: торговля России с США в осязаемых цифрах отсутствует

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
«
"Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков журналистам.
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ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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