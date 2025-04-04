https://ria.ru/20250404/poshliny-2009305431.html

Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков

Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025

Россия не попала под новые американские пошлины, заявил Песков

Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:01:00+03:00

2025-04-04T13:01:00+03:00

2025-04-04T13:01:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля РФ с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html

россия

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт