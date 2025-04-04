https://ria.ru/20250404/poshliny-2009304444.html

Песков оценил последствия от новых пошлин США

Песков оценил последствия от новых пошлин США - РИА Новости, 04.04.2025

Песков оценил последствия от новых пошлин США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел позитива для России в возможных последствиях от новых американских пошлин. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:57:00+03:00

2025-04-04T12:57:00+03:00

2025-04-04T13:37:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

евросоюз

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел позитива для России в возможных последствиях от новых американских пошлин. "Вряд ли это на руку", — сказал он журналистам.Песков добавил, что Россия в список обложенных пошлинами стран не попала по понятным причинам — торговля с США в сколь-либо осязаемых цифрах сейчас отсутствует.Он также обратил внимание на то, что мировая экономика на решение президента Соединенных Штатов реагирует весьма эмоционально. "Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит", — заключил пресс-секретарь.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет справиться с рекордным госдолгом.На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела больше чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009142855.html

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, в мире, введение трампом пошлин на импорт