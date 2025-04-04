Рейтинг@Mail.ru
Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 04.04.2025 (обновлено: 11:50 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009286864.html
Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт
Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт - РИА Новости, 04.04.2025
Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт
Турция намерена обсудить с США отмену введенной Вашингтоном пошлины в 10% на импорт, сообщил в пятницу министр торговли Омер Болат, его цитирует госагенство... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:27:00+03:00
2025-04-04T11:50:00+03:00
сша
турция
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129707/51/1297075127_0:63:1025:639_1920x0_80_0_0_be1fe9e56fd0a874c249eb9beffb221c.jpg
СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Турция намерена обсудить с США отмену введенной Вашингтоном пошлины в 10% на импорт, сообщил в пятницу министр торговли Омер Болат, его цитирует госагенство Anadolu."Мы хотим обсудить на переговорах с министерством торговли США и торговым представительством США отмену введенной дополнительной пошлины на импорт в размере 10%", - цитирует министра госагентство Anadolu. Болат сообщил на пресс-конференции в пятницу, что планирует обсудить тему пошлин в ходе визита в США в середине мая. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html
https://ria.ru/20250404/ekonomika-2009235207.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129707/51/1297075127_0:0:909:681_1920x0_80_0_0_5cd95f3ba92d7b9887e0b05b3a7e8669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, турция, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Турция, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт

Министр торговли Болат: Турция намерена обсудить с США отмену пошлины в 10%

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Турция намерена обсудить с США отмену введенной Вашингтоном пошлины в 10% на импорт, сообщил в пятницу министр торговли Омер Болат, его цитирует госагенство Anadolu.
«
"Мы хотим обсудить на переговорах с министерством торговли США и торговым представительством США отмену введенной дополнительной пошлины на импорт в размере 10%", - цитирует министра госагентство Anadolu.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Экономист назвал американские торговые пошлины троллингом Евросоюза
08:47
Болат сообщил на пресс-конференции в пятницу, что планирует обсудить тему пошлин в ходе визита в США в середине мая.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США
02:36
 
СШАТурцияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала