https://ria.ru/20250404/poshliny-2009286864.html

Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт

Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт - РИА Новости, 04.04.2025

Турция планирует обсудить с США отмену пошлины на импорт

Турция намерена обсудить с США отмену введенной Вашингтоном пошлины в 10% на импорт, сообщил в пятницу министр торговли Омер Болат, его цитирует госагенство... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:27:00+03:00

2025-04-04T11:27:00+03:00

2025-04-04T11:50:00+03:00

сша

турция

дональд трамп

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в мире

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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Турция намерена обсудить с США отмену введенной Вашингтоном пошлины в 10% на импорт, сообщил в пятницу министр торговли Омер Болат, его цитирует госагенство Anadolu."Мы хотим обсудить на переговорах с министерством торговли США и торговым представительством США отмену введенной дополнительной пошлины на импорт в размере 10%", - цитирует министра госагентство Anadolu. Болат сообщил на пресс-конференции в пятницу, что планирует обсудить тему пошлин в ходе визита в США в середине мая. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html

https://ria.ru/20250404/ekonomika-2009235207.html

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сша, турция, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире