https://ria.ru/20250404/poshliny-2009285265.html

СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США

СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США - РИА Новости, 04.04.2025

СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США

Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на американские товары в ответ на импортные ограничения, установленные Дональдом Трампом, могут вступить в силу в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:20:00+03:00

2025-04-04T11:20:00+03:00

2025-04-04T11:44:00+03:00

сша

дональд трамп

марош шефчович

евросоюз

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на американские товары в ответ на импортные ограничения, установленные Дональдом Трампом, могут вступить в силу в мае, пишет британская газета Financial Times. "ЕС направит государствам-членам обновленный список ответных мер, голосование запланировано на следующую неделю. Пошлины будут законодательно утверждены 15 апреля, но вступят в силу только через месяц", — говорится в публикации.По информации FT, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович 5 апреля проведет телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником. Впрочем, отмечает газета, тот "оказывает на Трампа мало влияния". По словам неназванного европейского дипломата, решения по пошлинам принимает старший советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро. "Он не тот, кто пойдет на переговоры", — добавил собеседник издания. Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Для товаров из Евросоюза установили пошлины в 20 процентов.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009233182.html

https://ria.ru/20250404/ekonomika-2009235207.html

сша

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сша, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, в мире, введение трампом пошлин на импорт