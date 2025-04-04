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СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США - РИА Новости, 04.04.2025
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11:20 04.04.2025 (обновлено: 11:44 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009285265.html
СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США
СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США - РИА Новости, 04.04.2025
СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США
Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на американские товары в ответ на импортные ограничения, установленные Дональдом Трампом, могут вступить в силу в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:20:00+03:00
2025-04-04T11:44:00+03:00
сша
дональд трамп
марош шефчович
евросоюз
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на американские товары в ответ на импортные ограничения, установленные Дональдом Трампом, могут вступить в силу в мае, пишет британская газета Financial Times. &quot;ЕС направит государствам-членам обновленный список ответных мер, голосование запланировано на следующую неделю. Пошлины будут законодательно утверждены 15 апреля, но вступят в силу только через месяц&quot;, — говорится в публикации.По информации FT, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович 5 апреля проведет телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником. Впрочем, отмечает газета, тот "оказывает на Трампа мало влияния". По словам неназванного европейского дипломата, решения по пошлинам принимает старший советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро. "Он не тот, кто пойдет на переговоры", — добавил собеседник издания. Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Для товаров из Евросоюза установили пошлины в 20 процентов.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009233182.html
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сша, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Евросоюз, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ узнали, когда ЕС может ввести пошлины на импорт из США

FT: пошлины ЕС на импорт из США могут вступить в силу в мае

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пошлины, которые Евросоюз собирается наложить на американские товары в ответ на импортные ограничения, установленные Дональдом Трампом, могут вступить в силу в мае, пишет британская газета Financial Times.
«

"ЕС направит государствам-членам обновленный список ответных мер, голосование запланировано на следующую неделю. Пошлины будут законодательно утверждены 15 апреля, но вступят в силу только через месяц", — говорится в публикации.

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По информации FT, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович 5 апреля проведет телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником. Впрочем, отмечает газета, тот "оказывает на Трампа мало влияния".
По словам неназванного европейского дипломата, решения по пошлинам принимает старший советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро.
"Он не тот, кто пойдет на переговоры", — добавил собеседник издания.
Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Для товаров из Евросоюза установили пошлины в 20 процентов.
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СШАДональд ТрампМарош ШефчовичЕвросоюзВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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