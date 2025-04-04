Рейтинг@Mail.ru
В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 04.04.2025 (обновлено: 12:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/popytalis-2009229195.html
В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных
В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных - РИА Новости, 04.04.2025
В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных
Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:08:00+03:00
2025-04-04T12:20:00+03:00
в мире
россия
европа
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009262462_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_8b8b94edd813b19fd666960a8d79ae42.jpg
МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi."И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были оказаться на полигоне в Пабраде", — указано в публикации.Утверждается, что в этой стране солдаты оказались потому, что Россия якобы запугала всю Европу.Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ передавали, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008850374.html
https://ria.ru/20250403/rekatsiya-2009003926.html
россия
европа
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009262462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14b581f025ae48f82ea9c5222abb9fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, литва
В мире, Россия, Европа, Литва
В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

Литовский портал Delfi попытался обвинить РФ в гибели американских военных

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Rose Di TrolioЖительница Литвы держит фотографии погибших американских военных на акции памяти в Вильнюсе
Жительница Литвы держит фотографии погибших американских военных на акции памяти в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Rose Di Trolio
Жительница Литвы держит фотографии погибших американских военных на акции памяти в Вильнюсе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi.
"И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были оказаться на полигоне в Пабраде", — указано в публикации.
Место затопления американской бронемашины Hercules на полигоне в Пабраде - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В США раскрыли новые детали инцидента с пропавшими военными в Литве
2 апреля, 11:50
Утверждается, что в этой стране солдаты оказались потому, что Россия якобы запугала всю Европу.
Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.

Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ передавали, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На Западе удивились реакции генсека НАТО на гибель американцев в Литве
Вчера, 01:21
 
В миреРоссияЕвропаЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала