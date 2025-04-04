В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных
Литовский портал Delfi попытался обвинить РФ в гибели американских военных
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Rose Di TrolioЖительница Литвы держит фотографии погибших американских военных на акции памяти в Вильнюсе
Жительница Литвы держит фотографии погибших американских военных на акции памяти в Вильнюсе
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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi.
"И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были оказаться на полигоне в Пабраде", — указано в публикации.
Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.
Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ передавали, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ передавали, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.