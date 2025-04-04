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В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных - РИА Новости, 04.04.2025

В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi."И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были оказаться на полигоне в Пабраде", — указано в публикации.Утверждается, что в этой стране солдаты оказались потому, что Россия якобы запугала всю Европу.Первого апреля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила гибель всех четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве, назвав случившееся жертвой ради безопасности США.Изначально сообщалось об их исчезновении. Позже литовские СМИ передавали, что военные могли погибнуть, но эту информацию не подтверждали официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что в торфяном болоте обнаружили M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008850374.html

https://ria.ru/20250403/rekatsiya-2009003926.html

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