https://ria.ru/20250404/polsha-2009294628.html

Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты

Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты - РИА Новости, 04.04.2025

Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты

Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:57:00+03:00

2025-04-04T11:57:00+03:00

2025-04-04T11:57:00+03:00

польша

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/56/1510445643_0:250:4778:2938_1920x0_80_0_0_b8b79344b188bb55ef159014df7bbf22.jpg

ВАРШАВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе. "Стоит задуматься о том, является ли выгодным для Польши присутствие в Европейском союзе", - сказал Якубяк в эфире издания Do Rzeczy. Он утверждает, что в законе о государственном бюджете Польши расходы, вытекающие из членства в ЕС, значительно превышают доходы. "Если в национальном бюджете на 2025 год на первой стороне, где говорится о доходах бюджета, среди разных налогов и так далее имеется последняя запись "невозвратные дотации из Европейского союза" в сумме 4,6 миллиарда, а платим мы боле 32 миллиардов взносов, то мы – лохи", - сказал кандидат в президенты. При этом он отметил, что финансовые поступления из ЕС поступают в Польшу в основном в форме кредитов. "Они все, что дают нам, дают в форме кредита. Так называемый KPO (национальный план восстановления после пандемии коронавируса – ред.). Должна была быть безвозвратная часть, а должна была быть возвратная. Польша получила только возвратную часть, а безвозвратную использовали немцы и французы. KPO – это кредиты. При чем кредиты невыгодные, целевые кредиты", - сказал Якубяк.

https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994596563.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, евросоюз, в мире