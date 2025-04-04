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Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты
Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты - РИА Новости, 04.04.2025
Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты
Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:57:00+03:00
2025-04-04T11:57:00+03:00
2025-04-04T11:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе. "Стоит задуматься о том, является ли выгодным для Польши присутствие в Европейском союзе", - сказал Якубяк в эфире издания Do Rzeczy. Он утверждает, что в законе о государственном бюджете Польши расходы, вытекающие из членства в ЕС, значительно превышают доходы. "Если в национальном бюджете на 2025 год на первой стороне, где говорится о доходах бюджета, среди разных налогов и так далее имеется последняя запись "невозвратные дотации из Европейского союза" в сумме 4,6 миллиарда, а платим мы боле 32 миллиардов взносов, то мы – лохи", - сказал кандидат в президенты. При этом он отметил, что финансовые поступления из ЕС поступают в Польшу в основном в форме кредитов. "Они все, что дают нам, дают в форме кредита. Так называемый KPO (национальный план восстановления после пандемии коронавируса – ред.). Должна была быть безвозвратная часть, а должна была быть возвратная. Польша получила только возвратную часть, а безвозвратную использовали немцы и французы. KPO – это кредиты. При чем кредиты невыгодные, целевые кредиты", - сказал Якубяк.
https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html
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польша, евросоюз, в мире
Польше больше невыгодно находиться в ЕС, заявил кандидат в президенты
Кандидат в президенты Польши Якубяк: стране больше невыгодно находиться в ЕС