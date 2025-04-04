https://ria.ru/20250404/politika-2009249918.html

Решающая битва между Россией и Западом пройдет в объятиях и поцелуях

Решающая битва между Россией и Западом пройдет в объятиях и поцелуях - РИА Новости, 04.04.2025

Решающая битва между Россией и Западом пройдет в объятиях и поцелуях

Когда заходит разговор о столкновении глобальных интересов, в голове обывателей обычно всплывают авианосцы, межконтинентальные ракеты, колонны танков и рои... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:00:00+03:00

2025-04-04T08:00:00+03:00

2025-04-04T09:54:00+03:00

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Когда заходит разговор о столкновении глобальных интересов, в голове обывателей обычно всплывают авианосцы, межконтинентальные ракеты, колонны танков и рои дронов. В лучшем случае — горы золотых слитков, нефтяные трубы и компьютерные чипы. На самом деле главное оружие мирового доминирования сейчас читает эти строки, потому что это — вы.Согласно докладу американского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), "человеческий капитал в 2,5 раза более ценен для экономики, чем физические активы вроде технологий", а "вложение всего одного доллара в человеческий капитал добавляет в ВВП 11,39 доллара". В свою очередь, журнал The Strategy Bridge утверждает, что "сердцем военной и экономической мощи в XXI веке и далее являются люди, а не физические устройства и программное обеспечение". The Social Science Journal делает еще более конкретное заключение: "Развитие человеческого капитала определяет военную эффективность в большей степени, чем даже военные расходы".Именно поэтому российские власти в последние годы уделяют этому вопросу самое серьезное внимание, потому что его цена — физическое выживание страны.Двадцать четвертого марта сего года глава правительства России Михаил Мишустин утвердил "Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года", которая охватывает огромное количество системных мер государственной поддержки и включает в себя масштабные инвестиции.Остроты ситуации придает тот факт, что на данный момент в России наблюдается демографический спад: средний коэффициент рождаемости составляет всего 1,4 ребенка на женщину, что даже ниже того, что необходимо хотя бы для поддержания количества населения на одном уровне, не говоря уже о его росте.Можно успокаивать себя тем, что среди развитых стран это общий исторический тренд. Например, в Испании коэффициент рождаемости (КР) составляет 1,16, в Италии — 1,24, в Греции — 1,32. Даже в крупных западных странах, имеющих серьезные ресурсы, ситуация немногим лучше: в США КР равен 1,62 и к 2035 году снизится до 1,6; в Германии — 1,35 и продолжает падать; во Франции, которая гордится самым высоким КР в ЕС, — 1,62, но перспективы самые печальные.Но мы не хотим и не будем вымирать с "волшебным садом". Планы России — довести КР к 2030 году как минимум до 1,6, к 2036-му — до 1,8, далее — превысить планку КР в 2,2, после которой население начнет стабильно увеличиваться.На Западе все без исключения планы по повышению рождаемости сводятся к одному решению — увеличению уровня миграции, результаты которого мы уже видим на улицах Лондона и Парижа. Никаких конкретных масштабных программ, направленных на повышение рождаемости коренного населения, у наших геополитических соперников нет.У руководства нашей страны и конкретных российских регионов планы совершенно другие.Надо отметить, что базовые государственные документы содержат совершенно правильные вещи вроде продвижения традиционных ценностей, пропаганды многодетности, повышения личной ответственности за свое здоровье и так далее. Однако на практике значительно большую эффективность показывает не просто агитация за все хорошее против всего плохого, а умное применение методов социальной инженерии и социальной психологии, которые фокусируются на апеллировании к заботам, страхам и барьерам конкретных групп людей.Например, в середине марта этого года на улицах Москвы появилось большое количество розовых динамических баннеров со слоганом "Как дела, пока не родила?", которые достаточно быстро связали с департаментом здравоохранения Москвы. Рекламная кампания, которая стала реально вирусной, направлена на продвижение московского проекта "Стану мамой!".В отличие от кампаний с "ковровыми бомбардировками", которые кого-то да зацепят, проект "Стану мамой!" решает проблему "отсроченного родительства" и в большей степени обращается к женщинам, которые по разным причинам (включая карьерный рост) откладывают появление ребенка на потом: если еще пять-десять лет назад средний возраст рождения первенца в Москве составлял 25–26 лет, то сегодня в столице это в среднем в 29 лет, а средний возраст московских мам теперь составляет 30–34 года."Отсроченное родительство" — это не просто финт с календарем. Беременность в более позднем периоде сопряжена с определенными трудностями и рисками, к тому же репродуктивный потенциал, то есть запас яйцеклеток, с возрастом постепенно снижается. В связи с этим у женщин неизбежно возникают страхи и сомнения.Вместо того чтобы спамить, тянуть за руку и кричать: "Давай, ты сможешь!", департамент здравоохранения Москвы избрал непрямую, но очень эффективную стратегию: в рамках проекта "Стану мамой!" москвичкам предлагается бесплатно пройти специальный комплекс обследований и процедур, чтобы оценить свое репродуктивное здоровье, выявить возможные проблемы как можно раньше и подойти к планированию беременности с учетом индивидуальной ситуации. Например, жительницы столицы могут сдать кровь на антимюллеров гормон (АМГ) и узнать свой запас яйцеклеток. В случае сниженного показателя пациентка по своему желанию может прийти в центр женского здоровья или женскую консультацию, где врачи предложат пройти необходимое дообследование. Одновременно участницам программы предлагаются дополнительные бесплатные возможности — ЭКО и криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов, что в обычных условиях стоит 200-250 тысяч рублей. Для семей и женщин, которые уже испытывают трудности с репродуктивной функцией, в Москве действует специальный клиентский путь: он рассчитан на 12 месяцев, в него входит комплекс исследований и лечение для пациентов с диагнозом "бесплодие". Важный момент: вспомогательные репродуктивные технологии с 2016 года входят в программу ОМС, то есть проводятся для москвичек бесплатно.Ставка на психологию себя оправдала. После креативной рекламной кампании посещаемость сайта программы выросла в 12 раз, а всего с начала реализации проекта в системе ЕМИАС было сформировано более 1,2 миллиона направлений для определения уровня АМГ в крови и каждая седьмая жительница столицы, получившая направление, уже сдала такой анализ.В то самое время, когда мы с Западом, по сути, ведем "горячую" войну, мы должны смотреть вперед, потому что в итоге победят не новые дроны и ракеты, а новые люди, которых нужно делать в промышленных количествах, не забывая об объятиях и поцелуях в любом возрасте.

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https://ria.ru/20241221/matvienko-1990549816.html

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москва, россия, испания, михаил мишустин, евросоюз, аналитика