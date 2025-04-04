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Священник рассказал, какие православные церкви чтут "покровителя интернета" - РИА Новости, 04.04.2025
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Религия
 
11:59 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pokrovitel-2009295039.html
Священник рассказал, какие православные церкви чтут "покровителя интернета"
Священник рассказал, какие православные церкви чтут "покровителя интернета" - РИА Новости, 04.04.2025
Священник рассказал, какие православные церкви чтут "покровителя интернета"
День памяти святого Исидора Севильского, которого католики считают покровителем интернета, в православии 4 апреля отмечают церкви, живущие по новому стилю, в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:59:00+03:00
2025-04-04T11:59:00+03:00
религия
московская духовная академия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. День памяти святого Исидора Севильского, которого католики считают покровителем интернета, в православии 4 апреля отмечают церкви, живущие по новому стилю, в частности греческие, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Антоний Борисов. Католики отмечают день памяти архиепископа Севильи Исидора в день его смерти: 4 апреля. Исидор считается покровителем интернета и компьютеров, так как его 20-томный труд "Этимологии" - одна из первых энциклопедий, которая веками использовалась как учебное пособие, - рассматривается католиками как один из прообразов всемирной сети. В этот день в некоторых странах отмечают Международный день интернета. "Память Исидора Севильского 4 апреля по новому стилю совершает не только Католическая церковь, но и те православные, которые живут по новому стилю: например, греческие церкви, которые имеют в своих святцах святителя Исидора", - сказал агентству Борисов. Священнослужитель добавил, что в подвижничестве Исидора не приходится сомневаться, однако в святцы Русской православной церкви день его памяти не внесен. "В православии такого покровительства - официального, во всяком случае, - нет, как нет по большому счету и официального покровительства для других областей профессиональной деятельности. Можно, тем не менее, указать на то, что некоторые святые действительно становятся теми личностями, к которым особенным образом обращаются люди тех или иных профессий. Это связано с особенностями жизненного пути святого", - сказал Борисов. Кандидат богословия отметил, что покровительство не должно становиться аналогом языческого культа, в логике которого обращение к святому - это способ гарантировать себе успех вне зависимости от того, как человек ведет себя. "Если на место языческих божков мы пытаемся поставить тех или иных святых, назначая их покровителями той или иной области, и действуем согласно такой логике, то это просто беда какая-то, так поступать нельзя, а если мы в этом покровительстве видим то, как в жизни святого профессиональная деятельность совместилась с искренне благочестивой жизнью, что христианская вера осветила в жизни человека эту профессию, и хотим подражать этому святому в подвиге освящения мира через верность Христу и служение через профессию с опорой на Евангелие, тогда все правильно, все хорошо", - заключил Борисов.
https://ria.ru/20250330/proschenie-2008203768.html
https://ria.ru/20250402/gapon-2008784713.html
https://ria.ru/20250331/khram-2008352184.html
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московская духовная академия, русская православная церковь, религия
Религия, Московская духовная академия, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, какие православные церкви чтут "покровителя интернета"

Священник Борисов: Исидора Севильского почитают как покровителя интернета

© РИА Новости / Максим БогодвидМолодые люди за компьютерами
Молодые люди за компьютерами - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Молодые люди за компьютерами
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. День памяти святого Исидора Севильского, которого католики считают покровителем интернета, в православии 4 апреля отмечают церкви, живущие по новому стилю, в частности греческие, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Антоний Борисов.
Католики отмечают день памяти архиепископа Севильи Исидора в день его смерти: 4 апреля. Исидор считается покровителем интернета и компьютеров, так как его 20-томный труд "Этимологии" - одна из первых энциклопедий, которая веками использовалась как учебное пособие, - рассматривается католиками как один из прообразов всемирной сети. В этот день в некоторых странах отмечают Международный день интернета.
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"Память Исидора Севильского 4 апреля по новому стилю совершает не только Католическая церковь, но и те православные, которые живут по новому стилю: например, греческие церкви, которые имеют в своих святцах святителя Исидора", - сказал агентству Борисов.
Священнослужитель добавил, что в подвижничестве Исидора не приходится сомневаться, однако в святцы Русской православной церкви день его памяти не внесен.
"В православии такого покровительства - официального, во всяком случае, - нет, как нет по большому счету и официального покровительства для других областей профессиональной деятельности. Можно, тем не менее, указать на то, что некоторые святые действительно становятся теми личностями, к которым особенным образом обращаются люди тех или иных профессий. Это связано с особенностями жизненного пути святого", - сказал Борисов.
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Кандидат богословия отметил, что покровительство не должно становиться аналогом языческого культа, в логике которого обращение к святому - это способ гарантировать себе успех вне зависимости от того, как человек ведет себя.
"Если на место языческих божков мы пытаемся поставить тех или иных святых, назначая их покровителями той или иной области, и действуем согласно такой логике, то это просто беда какая-то, так поступать нельзя, а если мы в этом покровительстве видим то, как в жизни святого профессиональная деятельность совместилась с искренне благочестивой жизнью, что христианская вера осветила в жизни человека эту профессию, и хотим подражать этому святому в подвиге освящения мира через верность Христу и служение через профессию с опорой на Евангелие, тогда все правильно, все хорошо", - заключил Борисов.
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