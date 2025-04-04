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В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека - РИА Новости, 04.04.2025
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека
Три человека пострадали, по предварительным данным, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:44:00+03:00
2025-04-04T15:44:00+03:00
2025-04-04T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении ремонтных работ на станции Рассудово произошел сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава", - сказал он.По его словам, предварительно, пострадали три человека. "У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, новая москва, москва
Происшествия, Новая Москва, Москва
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека
На ж/д станции Рассудово три человека пострадали при сходе вагонов с рельсов
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении ремонтных работ на станции Рассудово произошел сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава", - сказал он.
По его словам, предварительно, пострадали три человека. "У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника", - добавил собеседник агентства.