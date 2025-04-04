Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 04.04.2025 (обновлено: 16:12 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poezd-2009357421.html
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека - РИА Новости, 04.04.2025
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека
Три человека пострадали, по предварительным данным, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:44:00+03:00
2025-04-04T16:12:00+03:00
происшествия
новая москва
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009371539_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_685d03e84c2ad2e5006a763967d75147.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении ремонтных работ на станции Рассудово произошел сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава", - сказал он.По его словам, предварительно, пострадали три человека. "У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250403/metro-2009106194.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009371539_174:0:1133:719_1920x0_80_0_0_0f8244471f0c51ca1fc337096528302e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, москва
Происшествия, Новая Москва, Москва
В Новой Москве при сходе с рельсов вагонов поезда пострадали три человека

На ж/д станции Рассудово три человека пострадали при сходе вагонов с рельсов

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураМесто схода с рельсов вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. 4 апреля 2025
Место схода с рельсов вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. 4 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Место схода с рельсов вагонов ремонтного поезда на станции Рассудово в Новой Москве. 4 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при сходе с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении ремонтных работ на станции Рассудово произошел сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава", - сказал он.
По его словам, предварительно, пострадали три человека. "У них тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из пострадавших подозрение на перелом позвоночника", - добавил собеседник агентства.
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд на станции Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На женщину, толкнувшую мужчину на поезд в московском метро, завели дело
3 апреля, 14:08
 
ПроисшествияНовая МоскваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала