https://ria.ru/20250404/podpole-2009265099.html
Подполье: в Киевской области поразили подразделение "охотников за дронами"
Подполье: в Киевской области поразили подразделение "охотников за дронами" - РИА Новости, 04.04.2025
Подполье: в Киевской области поразили подразделение "охотников за дронами"
Минувшей ночью российские войска нанесли в Киевской области удары по подразделению "охотников за дронами", складу и тренировочной базе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:02:00+03:00
2025-04-04T10:02:00+03:00
2025-04-04T10:27:00+03:00
вооруженные силы украины
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киевская область
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли в Киевской области удары по подразделению "охотников за дронами", складу и тренировочной базе, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Четыре атаки в Бровары и Броварский район. В 00:00 — серия взрывов. Поражены: тренировочная база, небольшой склад с боеприпасами, подразделение "охотников за дронами" вместе с транспортом", — сказал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киевской области объявили накануне в 23:16, в столице — в 23:33.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250403/vsu-2009163103.html
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вооруженные силы украины, киевская область, бровары, сергей лебедев, безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Бровары, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье: в Киевской области поразили подразделение "охотников за дронами"
Лебедев: ВС РФ поразили подразделение "охотников за дронами" в Киевской области