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"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.04.2025
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16:27 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pobeda-2009375381.html
"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России
"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.04.2025
"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России
Всем противникам России придется признать ее победу по завершении специальной военной операции на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:27:00+03:00
2025-04-04T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Всем противникам России придется признать ее победу по завершении специальной военной операции на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили", — считает он.По словам эксперта, ни одна из сторон, которые сейчас заявляют о полной готовности поддерживать Украину, не станут ей помогать, когда станет понятно, что преимущество России на поле боя невозможно преодолеть."Украинцы будут оказываться во все более невыгодном положении, европейцы будут не в состоянии им помочь, а американцы скажут, что не будут решать проблему", — резюмировал Миршаймер.На прошлой неделе в ходе беседы с моряками-подводниками президент России Владимир Путин заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.
https://ria.ru/20250329/drony-2008079630.html
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в мире, россия, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России

Миршаймер: всем придется признать победу России над Украиной по итогу СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Всем противникам России придется признать ее победу по завершении специальной военной операции на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили", — считает он.
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По словам эксперта, ни одна из сторон, которые сейчас заявляют о полной готовности поддерживать Украину, не станут ей помогать, когда станет понятно, что преимущество России на поле боя невозможно преодолеть.
"Украинцы будут оказываться во все более невыгодном положении, европейцы будут не в состоянии им помочь, а американцы скажут, что не будут решать проблему", — резюмировал Миршаймер.
На прошлой неделе в ходе беседы с моряками-подводниками президент России Владимир Путин заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.
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