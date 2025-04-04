https://ria.ru/20250404/pobeda-2009375381.html

"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России

"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.04.2025

"Все признают": в США сделали неожиданное заявление о России

Всем противникам России придется признать ее победу по завершении специальной военной операции на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:27:00+03:00

2025-04-04T16:27:00+03:00

2025-04-04T16:27:00+03:00

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джон миршаймер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Всем противникам России придется признать ее победу по завершении специальной военной операции на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили", — считает он.По словам эксперта, ни одна из сторон, которые сейчас заявляют о полной готовности поддерживать Украину, не станут ей помогать, когда станет понятно, что преимущество России на поле боя невозможно преодолеть."Украинцы будут оказываться во все более невыгодном положении, европейцы будут не в состоянии им помочь, а американцы скажут, что не будут решать проблему", — резюмировал Миршаймер.На прошлой неделе в ходе беседы с моряками-подводниками президент России Владимир Путин заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.

https://ria.ru/20250329/drony-2008079630.html

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в мире, россия, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины