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Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату
Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату - РИА Новости, 04.04.2025
Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату
Пленный украинский военнослужащий Валерий Ткаченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что командир его полка забирал у солдат банковские карты и присваивал... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:41:00+03:00
2025-04-04T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Валерий Ткаченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что командир его полка забирал у солдат банковские карты и присваивал себе их зарплату. "Когда прибыл в 225-й (штурмовой полк - ред.), у нас командир веселый - забирал банковские карты, выбивал у нас пароли и забирал зарплату", - сказал Ткаченко. Пленный рассказал, что на линии боевого соприкосновения запросил эвакуацию после того, как его группа погибла, но получил ответ, что его убьют с дрона при попытке эвакуироваться.
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, в мире, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату
Украинский пленный Ткаченко: командир полка забирал у солдат банковские карты