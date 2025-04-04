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Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату

Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату - РИА Новости, 04.04.2025

Украинский пленный рассказал, как командир полка присваивал себе зарплату

Пленный украинский военнослужащий Валерий Ткаченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что командир его полка забирал у солдат банковские карты и присваивал... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:41:00+03:00

2025-04-04T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Валерий Ткаченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что командир его полка забирал у солдат банковские карты и присваивал себе их зарплату. "Когда прибыл в 225-й (штурмовой полк - ред.), у нас командир веселый - забирал банковские карты, выбивал у нас пароли и забирал зарплату", - сказал Ткаченко. Пленный рассказал, что на линии боевого соприкосновения запросил эвакуацию после того, как его группа погибла, но получил ответ, что его убьют с дрона при попытке эвакуироваться.

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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, в мире, россия