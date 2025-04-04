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Россия в феврале нарастила экспорт платины в США - РИА Новости, 04.04.2025
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04:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/platina-2009240745.html
Россия в феврале нарастила экспорт платины в США
Россия в феврале нарастила экспорт платины в США - РИА Новости, 04.04.2025
Россия в феврале нарастила экспорт платины в США
США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:10:00+03:00
2025-04-04T04:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. В конце зимы ввоз российской платины в Штаты рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3% и составил 91,8 миллиона долларов. Такой рост позволил России остаться вторым из основных поставщиков этого драгоценного металла в США. Лидером была Южная Африка, которая в феврале нарастила поставки на треть - до 364,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, которая за месяц увеличила экспорт в 7,3 раза - до 54,9 миллиона долларов. При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона). В результате общий импорт платины США в феврале сократился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009232303.html
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экономика, сша, россия, южная африка
Экономика, США, Россия, Южная Африка
Россия в феврале нарастила экспорт платины в США

США в феврале импортировали из России платины на 91,8 миллиона долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка платины высшей пробы 99,98 процентов чистоты
Маркировка слитка платины высшей пробы 99,98 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркировка слитка платины высшей пробы 99,98 процентов чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
В конце зимы ввоз российской платины в Штаты рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3% и составил 91,8 миллиона долларов. Такой рост позволил России остаться вторым из основных поставщиков этого драгоценного металла в США.
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Лидером была Южная Африка, которая в феврале нарастила поставки на треть - до 364,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, которая за месяц увеличила экспорт в 7,3 раза - до 54,9 миллиона долларов.
При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона).
В результате общий импорт платины США в феврале сократился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.
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