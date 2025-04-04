https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html

Песков назвал Иран союзником России

Песков назвал Иран союзником России - РИА Новости, 04.04.2025

Песков назвал Иран союзником России

Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:14:00+03:00

2025-04-04T13:14:00+03:00

2025-04-04T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле об угрозе бомбардировок Ирана со стороны США и о проведении прямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса: военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, при этом американский лидер в интервью телеканалу NBC пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, масуд пезешкиан, nbc