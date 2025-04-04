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Песков назвал Иран союзником России - РИА Новости, 04.04.2025
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13:14 04.04.2025 (обновлено: 13:15 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html
Песков назвал Иран союзником России
Песков назвал Иран союзником России - РИА Новости, 04.04.2025
Песков назвал Иран союзником России
Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:14:00+03:00
2025-04-04T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле об угрозе бомбардировок Ирана со стороны США и о проведении прямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса: военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, при этом американский лидер в интервью телеканалу NBC пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, масуд пезешкиан, nbc
В мире, Иран, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, NBC
Песков назвал Иран союзником России

Песков: Иран является союзником, с которым у России развитые отношения

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле об угрозе бомбардировок Ирана со стороны США и о проведении прямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
9 сентября 2024, 12:37
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса: военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, при этом американский лидер в интервью телеканалу NBC пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Москва и Тегеран сделали свой выбор
17 января, 08:00
 
В миреИранРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковМасуд ПезешкианNBC
 
 
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