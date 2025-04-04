Песков назвал Иран союзником России
Песков: Иран является союзником, с которым у России развитые отношения
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Иран является союзником России, с которым РФ имеет развитые отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле об угрозе бомбардировок Ирана со стороны США и о проведении прямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса: военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, при этом американский лидер в интервью телеканалу NBC пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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