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Песков рассказал об итогах визита Дмитриева в США
Песков рассказал об итогах визита Дмитриева в США - РИА Новости, 04.04.2025
Песков рассказал об итогах визита Дмитриева в США
Москва испытывает осторожный оптимизм по итогам контактов главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:11:00+03:00
2025-04-04T13:11:00+03:00
2025-04-04T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва испытывает осторожный оптимизм по итогам контактов главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами. "Давайте дождемся его возвращения в Москву... Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется. Работа кропотливая. Работа ведется по разным каналам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня об уверенном оптимизме в переговорах РФ и США.
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российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, дмитрий песков, москва, сша, россия, в мире
Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Москва, США, Россия, В мире
Песков рассказал об итогах визита Дмитриева в США
Песков: Москва испытывает осторожный оптимизм по итогам визита Дмитриева в США