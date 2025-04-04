https://ria.ru/20250404/peskov-2009307793.html

Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности

Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности - РИА Новости, 04.04.2025

Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности

РФ и США делают первые шаги для создания благоприятной атмосферы, которая позволит обсуждать сложные вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:08:00+03:00

2025-04-04T13:08:00+03:00

2025-04-04T13:08:00+03:00

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. РФ и США делают первые шаги для создания благоприятной атмосферы, которая позволит обсуждать сложные вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. "Сейчас делаются первые осторожные шаги по, в целом, созданию благоприятной атмосферы, которая позволит выйти на обсуждение таких сложных субстанций", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.

https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009224764.html

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дмитрий песков, сша, в мире, россия