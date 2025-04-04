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Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности - РИА Новости, 04.04.2025
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13:08 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/peskov-2009307793.html
Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности
Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности - РИА Новости, 04.04.2025
Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности
РФ и США делают первые шаги для создания благоприятной атмосферы, которая позволит обсуждать сложные вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:08:00+03:00
2025-04-04T13:08:00+03:00
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. РФ и США делают первые шаги для создания благоприятной атмосферы, которая позволит обсуждать сложные вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. "Сейчас делаются первые осторожные шаги по, в целом, созданию благоприятной атмосферы, которая позволит выйти на обсуждение таких сложных субстанций", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
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дмитрий песков, сша, в мире, россия
Дмитрий Песков, США, В мире, Россия
Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения стратстабильности

Песков: Россия и США создают атмосферу для обсуждения вопросов стратстабильности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. РФ и США делают первые шаги для создания благоприятной атмосферы, которая позволит обсуждать сложные вопросы стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности.
"Сейчас делаются первые осторожные шаги по, в целом, созданию благоприятной атмосферы, которая позволит выйти на обсуждение таких сложных субстанций", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
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