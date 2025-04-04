https://ria.ru/20250404/peskov-2009306596.html

Песков высказался о запросе Европы к США на гиперзвуковые ракеты

Песков высказался о запросе Европы к США на гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 04.04.2025

Песков высказался о запросе Европы к США на гиперзвуковые ракеты

Вопросы в связи с заявлениями в НАТО о запросе Европы к США на гиперзвуковые ракеты пока не обсуждаются в диалоге РФ и Соединенных Штатов, заявил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:04:00+03:00

2025-04-04T13:04:00+03:00

2025-04-04T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вопросы в связи с заявлениями в НАТО о запросе Европы к США на гиперзвуковые ракеты пока не обсуждаются в диалоге РФ и Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. "Нет, эти вопросы пока не обсуждаются в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждался ли вопрос размещения в Европе системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности между Россией и США.

https://ria.ru/20250403/army-2009190188.html

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дмитрий песков, европа, россия, сша, в мире