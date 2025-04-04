https://ria.ru/20250404/peskov-2009306206.html

Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области

Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025

Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области

Российские военные в Курской области героически несут службу и борются за освобождение российских земель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:02:00+03:00

2025-04-04T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные в Курской области героически несут службу и борются за освобождение российских земель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. "Это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html

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курская область, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, безопасность