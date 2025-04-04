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Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 04.04.2025 (обновлено: 13:03 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peskov-2009306206.html
Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области
Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области
Российские военные в Курской области героически несут службу и борются за освобождение российских земель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:02:00+03:00
2025-04-04T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные в Курской области героически несут службу и борются за освобождение российских земель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. "Это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html
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курская область, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Безопасность
Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области

Песков: российские военные героически несут службу в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные в Курской области героически несут службу и борются за освобождение российских земель, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области.
Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФБезопасность
 
 
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