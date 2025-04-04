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Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков
Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков
Мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины, ее лихорадит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:01:00+03:00
2025-04-04T13:01:00+03:00
2025-04-04T13:08:00+03:00
экономика
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дмитрий песков
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины, ее лихорадит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков
Песков: мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины