https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков

Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025

Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков

Мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины, ее лихорадит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:01:00+03:00

2025-04-04T13:01:00+03:00

2025-04-04T13:08:00+03:00

экономика

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мировая экономика эмоционально реагирует на новые американские пошлины, ее лихорадит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт