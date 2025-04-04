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В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным - РИА Новости, 04.04.2025
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13:00 04.04.2025 (обновлено: 13:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peskov-2009305233.html
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным - РИА Новости, 04.04.2025
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:00:00+03:00
2025-04-04T13:20:00+03:00
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что сейчас в СМИ публикуется много разных домыслов и фейков."Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на якобы рекомендации советников Трампа о том, что не надо разговаривать с Путиным до прекращения огня на Украине.
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в мире, дональд трамп, дмитрий песков, сша
В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным

Песков назвал фейком информацию о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что сейчас в СМИ публикуется много разных домыслов и фейков.
"Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на якобы рекомендации советников Трампа о том, что не надо разговаривать с Путиным до прекращения огня на Украине.
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В миреДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
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