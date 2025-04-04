https://ria.ru/20250404/peskov-2009305233.html
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным - РИА Новости, 04.04.2025
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:00:00+03:00
2025-04-04T13:00:00+03:00
2025-04-04T13:20:00+03:00
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что сейчас в СМИ публикуется много разных домыслов и фейков."Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на якобы рекомендации советников Трампа о том, что не надо разговаривать с Путиным до прекращения огня на Украине.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009288663.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, дмитрий песков, сша
В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным
Песков назвал фейком информацию о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным