https://ria.ru/20250404/peskov-2009305233.html

В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным

В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным - РИА Новости, 04.04.2025

В Кремле опровергли слухи о рекомендации Трампу не созваниваться с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:00:00+03:00

2025-04-04T13:00:00+03:00

2025-04-04T13:20:00+03:00

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы рекомендации президенту США Дональду Трампу не созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что сейчас в СМИ публикуется много разных домыслов и фейков."Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на якобы рекомендации советников Трампа о том, что не надо разговаривать с Путиным до прекращения огня на Украине.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009288663.html

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, дмитрий песков, сша