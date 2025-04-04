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Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
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12:57 04.04.2025 (обновлено: 13:09 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peskov-2009304288.html
Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков
Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков
Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил... РИА Новости, 04.04.2025
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сша
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владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков

Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня
19 марта, 16:20
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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