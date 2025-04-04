https://ria.ru/20250404/peskov-2009304288.html

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков - РИА Новости, 04.04.2025

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщил Песков

Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:57:00+03:00

2025-04-04T12:57:00+03:00

2025-04-04T13:09:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет", - сказал Песков. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире