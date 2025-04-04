https://ria.ru/20250404/peremirie-2009322383.html

Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие

Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие - РИА Новости, 04.04.2025

Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие

Украина будет использовать любое возможное перемирие на фронте для наращивания сил и подготовки укреплений, как это было уже ранее, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:00:00+03:00

2025-04-04T14:00:00+03:00

2025-04-04T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина будет использовать любое возможное перемирие на фронте для наращивания сил и подготовки укреплений, как это было уже ранее, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "По большому счету, нашим силам перемирие не нужно, если говорить о нашей армии. А вот украинской армии перемирие действительно нужно… Противник будет использовать перемирие, в том числе, для наращивания сил, для того чтобы как-то укрепиться, и так далее", - сказал Гагин в ответ на вопрос, как он смотрит на перспективы "энергетического перемирия". "И мы уже научены горьким опытом Минских соглашений, когда мы их соблюдали, а противник в это время продолжал обстреливать наши позиции, продолжал обстреливать территорию прифронтовых районов и продолжал укрепляться и наращивать группировку войск по всей линии боевого соприкосновения. Я им не верю. Не верю украинским вооружённым силам и не верю Зеленскому", - добавил эксперт. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250404/peremirie-2009307648.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008973961.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины