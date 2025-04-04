Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 04.04.2025 (обновлено: 14:25 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peremirie-2009322383.html
Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие
Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие
Украина будет использовать любое возможное перемирие на фронте для наращивания сил и подготовки укреплений, как это было уже ранее, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:00:00+03:00
2025-04-04T14:25:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
ян гагин
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_c4ea72f776efbbba8de6ec7a7b40cb3a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина будет использовать любое возможное перемирие на фронте для наращивания сил и подготовки укреплений, как это было уже ранее, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "По большому счету, нашим силам перемирие не нужно, если говорить о нашей армии. А вот украинской армии перемирие действительно нужно… Противник будет использовать перемирие, в том числе, для наращивания сил, для того чтобы как-то укрепиться, и так далее", - сказал Гагин в ответ на вопрос, как он смотрит на перспективы "энергетического перемирия". "И мы уже научены горьким опытом Минских соглашений, когда мы их соблюдали, а противник в это время продолжал обстреливать наши позиции, продолжал обстреливать территорию прифронтовых районов и продолжал укрепляться и наращивать группировку войск по всей линии боевого соприкосновения. Я им не верю. Не верю украинским вооружённым силам и не верю Зеленскому", - добавил эксперт. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250404/peremirie-2009307648.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008973961.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_218:160:926:691_1920x0_80_0_0_7f5154d04725cf100a67ac1de1576805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, зачем Украине перемирие

Гагин: Киев будет использовать любое возможное перемирие для наращивания сил

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ
Танки ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина будет использовать любое возможное перемирие на фронте для наращивания сил и подготовки укреплений, как это было уже ранее, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
«
"По большому счету, нашим силам перемирие не нужно, если говорить о нашей армии. А вот украинской армии перемирие действительно нужно… Противник будет использовать перемирие, в том числе, для наращивания сил, для того чтобы как-то укрепиться, и так далее", - сказал Гагин в ответ на вопрос, как он смотрит на перспективы "энергетического перемирия".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков
Вчера, 13:07
«
"И мы уже научены горьким опытом Минских соглашений, когда мы их соблюдали, а противник в это время продолжал обстреливать наши позиции, продолжал обстреливать территорию прифронтовых районов и продолжал укрепляться и наращивать группировку войск по всей линии боевого соприкосновения. Я им не верю. Не верю украинским вооружённым силам и не верю Зеленскому", - добавил эксперт.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня
2 апреля, 19:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЯн ГагинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала