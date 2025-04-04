Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 04.04.2025 (обновлено: 13:30 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peremirie-2009307648.html
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:07:00+03:00
2025-04-04T13:30:00+03:00
россия
сша
украина
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов", - сказал Песков, комментируя информацию о том, что советники президента США Дональда Трампа якобы говорят, что не надо разговаривать с российским лидером до прекращения огня на Украине.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008208588.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков

Песков: Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вы знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов", - сказал Песков, комментируя информацию о том, что советники президента США Дональда Трампа якобы говорят, что не надо разговаривать с российским лидером до прекращения огня на Украине.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине
30 марта, 09:17
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала