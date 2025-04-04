https://ria.ru/20250404/peremirie-2009307648.html
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:07:00+03:00
2025-04-04T13:07:00+03:00
2025-04-04T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов", - сказал Песков, комментируя информацию о том, что советники президента США Дональда Трампа якобы говорят, что не надо разговаривать с российским лидером до прекращения огня на Украине.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008208588.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия продолжает с США контакты по перемирию на Украине, заявил Песков
Песков: Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине