https://ria.ru/20250404/pereezd-2009395582.html

Нижегородцы запускают проект комфортного переезда в регион ИТ-специалистов

Нижегородцы запускают проект комфортного переезда в регион ИТ-специалистов - РИА Новости, 04.04.2025

Нижегородцы запускают проект комфортного переезда в регион ИТ-специалистов

Нижегородская область запускает проект и онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов, с помощью портала они смогут получить персональный... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:30:00+03:00

2025-04-04T17:30:00+03:00

2025-04-04T17:30:00+03:00

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Нижегородская область запускает проект и онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов, с помощью портала они смогут получить персональный план действий, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект "Переезжаю в ИТ-Нижний" курирует министерство цифрового развития и связи Нижегородской области совместно с АНО "Горький Тех" и Корпоративный университет правительства Нижегородской области. "Проект направлен на привлечение высококвалифицированных специалистов из других регионов и поможет им спланировать переезд в Нижегородскую область. Одним из ключевых элементов проекта стал интернет-портал помощи в переезде и трудоустройстве "Живи и работай в Нижнем!"", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион "последовательно создает условия для привлечения ИТ-специалистов со всей страны". "Очень здорово, что наши ИТ-специалисты это видят: регион занимает первое место среди субъектов РФ в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний. Наряду с уже действующими мерами поддержки, развитием ИТ-образования на базе таких площадок, как "Школа 21" и ИТ-кампус "Неймарк", новый проект "Переезжаю в ИТ-Нижний" становится важным элементом в укреплении позиций региона как одного из ведущих ИТ-центров России", - приводятся в сообщении слова Никитина. Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, портал "Живи и работай в Нижнем!" предоставляет комплексную информацию о переезде в регион: в онлайн-сервисе размещены актуальные вакансии региональных компаний-партнеров, описание ключевых предприятий. Самое главное – с его помощью можно составить персональный план переезда, который учитывает индивидуальные требования и обеспечивает организованный подход к процессу. "ИТ-специалисты смогут получить персональный план переезда в Нижегородскую область, ответив на несколько вопросов. План будет автоматически формироваться под индивидуальный запрос будущего ИТ-переселенца на основании внесенных им данных, включая информацию о городе и районе, которые он выбирает для жизни, составе его семьи и прочих нюансов. Если у пользователя портала возникнут сложности, ему поможет консьерж — персональный специалист, закрепленный за потенциальным релокантом. Он помогает с любыми задачами, с которыми можно столкнуться во время переезда: от поиска квартиры до оформления документов", - отмечается в сообщении. Запрос на услуги консьерж-сервиса можно оставить в форме по ссылке: получить ответы на вопросы о переезде ИТ-специалисты смогут также, обратившись в контактный центр по телефону +7 (800) 511-48-52.

https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html

https://ria.ru/20241203/it-1987137318.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, глеб никитин