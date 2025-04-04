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Жительница Орска рассказала, что после паводка начала жить как барыня - РИА Новости, 04.04.2025
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08:34 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pensionerka-2009256135.html
Жительница Орска рассказала, что после паводка начала жить как барыня
Жительница Орска рассказала, что после паводка начала жить как барыня - РИА Новости, 04.04.2025
Жительница Орска рассказала, что после паводка начала жить как барыня
Пенсионерка Валентина Туранова рассказала РИА Новости, что ее квартиру на первом этаже в пятиэтажке в Орске во время паводка в апреле 2024 года затопило... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:34:00+03:00
2025-04-04T08:34:00+03:00
орск
урал
оренбургская область
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ОРСК (Оренбургская обл.), 4 апр - РИА Новости. Пенсионерка Валентина Туранова рассказала РИА Новости, что ее квартиру на первом этаже в пятиэтажке в Орске во время паводка в апреле 2024 года затопило полностью, все вещи плавали, а эвакуацию проводили на лодке через двор. Туранова живет на первом этаже пятиэтажки на улице Крайняя в Орске, которая оказалась в числе затопленных во время паводка. В этой части города находятся ещё несколько пяти - и девятиэтажных домов. По словам пенсионерки, те дома, что находятся в "низине", и затопило, вода доходила до окон первого этажа. "Сидела с соседкой на лавочке, она и говорит, что через три часа вода придет. Нет бы собрать манатки, хотя бы в дом напротив (на пригорке - ред.) пойти к родственникам. А мы уже в 12 ночи пошли. Я пошла к дочери, тоже тут рядом живет, уснули. Утром просыпаемся - вода стоит. Первый этаж весь затопило. Выезжали сами, на лодке, муж внучки вывез. А у соседней девятиэтажки еще больше воды - до самого козырька подъезда", - рассказала женщина корреспонденту агентства, побывавшей в Орске в годовщину разрушительного паводка. Вернуться в свою квартиру пенсионерка смогла только в августе, родные помогли сделать ремонт, всю мебель, купленную незадолго до паводка, пришлось выкинуть на свалку. "Мы сначала просушили все. Потом нанимали людей, ремонт сделали хороший. Сейчас живу как барыня", - добавила Туранова. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в Урале достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250325/navodnenie-2007248159.html
https://ria.ru/20250404/pavodok-2009238445.html
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орск, урал, оренбургская область
Орск, Урал, Оренбургская область
Жительница Орска рассказала, что после паводка начала жить как барыня

Жительница Орска рассказала, что ее квартиру во время паводка затопило полностью

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская обл.), 4 апр - РИА Новости. Пенсионерка Валентина Туранова рассказала РИА Новости, что ее квартиру на первом этаже в пятиэтажке в Орске во время паводка в апреле 2024 года затопило полностью, все вещи плавали, а эвакуацию проводили на лодке через двор.
Туранова живет на первом этаже пятиэтажки на улице Крайняя в Орске, которая оказалась в числе затопленных во время паводка. В этой части города находятся ещё несколько пяти - и девятиэтажных домов. По словам пенсионерки, те дома, что находятся в "низине", и затопило, вода доходила до окон первого этажа.
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"Сидела с соседкой на лавочке, она и говорит, что через три часа вода придет. Нет бы собрать манатки, хотя бы в дом напротив (на пригорке - ред.) пойти к родственникам. А мы уже в 12 ночи пошли. Я пошла к дочери, тоже тут рядом живет, уснули. Утром просыпаемся - вода стоит. Первый этаж весь затопило. Выезжали сами, на лодке, муж внучки вывез. А у соседней девятиэтажки еще больше воды - до самого козырька подъезда", - рассказала женщина корреспонденту агентства, побывавшей в Орске в годовщину разрушительного паводка.
Вернуться в свою квартиру пенсионерка смогла только в августе, родные помогли сделать ремонт, всю мебель, купленную незадолго до паводка, пришлось выкинуть на свалку.
«
"Мы сначала просушили все. Потом нанимали людей, ремонт сделали хороший. Сейчас живу как барыня", - добавила Туранова.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в Урале достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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