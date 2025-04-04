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Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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14:55 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/paskha-2009340106.html
Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук, пишут СМИ
Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук, пишут СМИ
Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:55:00+03:00
2025-04-04T14:55:00+03:00
в мире
австралия
дональд трамп
пасха. светлое христово воскресение
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита продукта в стране, сообщает газета New York Times. "Куриные яйца - "звезды" в пасхальных корзинках и в играх по всей стране с их поиском и катанием - будут стоить дороже, чем в прошлые годы... Беспокойство из-за их стоимости сохраняется, и многие потребители творчески подходят к поиску альтернатив. В социальных сетях и новостных сайтах стали появляться видеоролики о том, как красить маршмеллоу, картофель и даже лук", - говорится в публикации издания. Американцы прибегают и к другим ухищрениям - так, на одной из ферм в штате Огайо, где ежегодно организуют массовые празднования Пасхи, для развлечений будут использовать пластмассовые муляжи куриных яиц, отмечает New York Times. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на муляжи, несмотря на дефицит. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2009100436.html
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в мире, австралия, дональд трамп, пасха. светлое христово воскресение
В мире, Австралия, Дональд Трамп, Пасха. Светлое Христово Воскресение
Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук, пишут СМИ

NYT: американцы учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы яйцам

© Pixabay / congerdesignОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Pixabay / congerdesign
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита продукта в стране, сообщает газета New York Times.
«
"Куриные яйца - "звезды" в пасхальных корзинках и в играх по всей стране с их поиском и катанием - будут стоить дороже, чем в прошлые годы... Беспокойство из-за их стоимости сохраняется, и многие потребители творчески подходят к поиску альтернатив. В социальных сетях и новостных сайтах стали появляться видеоролики о том, как красить маршмеллоу, картофель и даже лук", - говорится в публикации издания.
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Американцы прибегают и к другим ухищрениям - так, на одной из ферм в штате Огайо, где ежегодно организуют массовые празднования Пасхи, для развлечений будут использовать пластмассовые муляжи куриных яиц, отмечает New York Times.
При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на муляжи, несмотря на дефицит.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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В миреАвстралияДональд ТрампПасха. Светлое Христово Воскресение
 
 
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