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Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa - РИА Новости, 04.04.2025
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23:31 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/panama-2009455247.html
Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa
Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa - РИА Новости, 04.04.2025
Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa
Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:31:00+03:00
2025-04-04T23:31:00+03:00
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всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения страны от их применения, сообщила газета Prensa. "Анализируются масштабы этого решения и пути смягчения его последствий, включая усилия по исключению Панамы", - говорится в сообщении министерства торговли и промышленности, которое цитирует Prensa на своем сайте. В документе отмечается, что с точки зрения министерства, меры торговой политики, принятые Соединенными Штатами, должны соответствовать их обязательствам в рамках соглашений ВТО, а также двустороннему Соглашению о содействии торговле (TPC) между Панамой и Соединенными Штатами, подписанному в 2007 году. В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты являются основным направлением панамской торговли - они экспортируют товары на сумму около 180 миллионов долларов США, что составляет 19% от общего объема экспорта. Самые ходовые товары - тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом - в настоящее время поступают на рынок США без уплаты пошлин в соответствии с TPC, поэтому в правительстве Панамы ожидают, что они будут затронуты новыми сборами. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
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цены на нефть, сша, панама, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Панама, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa

Prensa: Панама приложит усилия для освобождения страны от новых 10% пошлин США

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанама
Панама - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения страны от их применения, сообщила газета Prensa.
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"Анализируются масштабы этого решения и пути смягчения его последствий, включая усилия по исключению Панамы", - говорится в сообщении министерства торговли и промышленности, которое цитирует Prensa на своем сайте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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В документе отмечается, что с точки зрения министерства, меры торговой политики, принятые Соединенными Штатами, должны соответствовать их обязательствам в рамках соглашений ВТО, а также двустороннему Соглашению о содействии торговле (TPC) между Панамой и Соединенными Штатами, подписанному в 2007 году.
В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты являются основным направлением панамской торговли - они экспортируют товары на сумму около 180 миллионов долларов США, что составляет 19% от общего объема экспорта. Самые ходовые товары - тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом - в настоящее время поступают на рынок США без уплаты пошлин в соответствии с TPC, поэтому в правительстве Панамы ожидают, что они будут затронуты новыми сборами.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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