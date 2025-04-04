Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa
Prensa: Панама приложит усилия для освобождения страны от новых 10% пошлин США
Панама. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения страны от их применения, сообщила газета Prensa.
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"Анализируются масштабы этого решения и пути смягчения его последствий, включая усилия по исключению Панамы", - говорится в сообщении министерства торговли и промышленности, которое цитирует Prensa на своем сайте.
В документе отмечается, что с точки зрения министерства, меры торговой политики, принятые Соединенными Штатами, должны соответствовать их обязательствам в рамках соглашений ВТО, а также двустороннему Соглашению о содействии торговле (TPC) между Панамой и Соединенными Штатами, подписанному в 2007 году.
В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты являются основным направлением панамской торговли - они экспортируют товары на сумму около 180 миллионов долларов США, что составляет 19% от общего объема экспорта. Самые ходовые товары - тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом - в настоящее время поступают на рынок США без уплаты пошлин в соответствии с TPC, поэтому в правительстве Панамы ожидают, что они будут затронуты новыми сборами.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.