https://ria.ru/20250404/panama-2009455247.html

Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa

Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa - РИА Новости, 04.04.2025

Панама будет добиваться выхода из-под пошлин США, пишет Prensa

Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:31:00+03:00

2025-04-04T23:31:00+03:00

2025-04-04T23:31:00+03:00

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панама

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Правительство Панамы анализирует новые 10% пошлины США на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и приложит усилия для освобождения страны от их применения, сообщила газета Prensa. "Анализируются масштабы этого решения и пути смягчения его последствий, включая усилия по исключению Панамы", - говорится в сообщении министерства торговли и промышленности, которое цитирует Prensa на своем сайте. В документе отмечается, что с точки зрения министерства, меры торговой политики, принятые Соединенными Штатами, должны соответствовать их обязательствам в рамках соглашений ВТО, а также двустороннему Соглашению о содействии торговле (TPC) между Панамой и Соединенными Штатами, подписанному в 2007 году. В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты являются основным направлением панамской торговли - они экспортируют товары на сумму около 180 миллионов долларов США, что составляет 19% от общего объема экспорта. Самые ходовые товары - тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом - в настоящее время поступают на рынок США без уплаты пошлин в соответствии с TPC, поэтому в правительстве Панамы ожидают, что они будут затронуты новыми сборами. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html

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панама

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, панама, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт