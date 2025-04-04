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Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе - РИА Новости, 04.04.2025
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе
Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:15:00+03:00
2025-04-04T11:15:00+03:00
2025-04-04T11:40:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Ранее в пятницу агентство DHA передавало, что пожар охватил пятизвездочный отель Marmaris Palace в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, отравившихся дымом. Огонь удалось потушить, были эвакуированы 680 гостей."В связи с информацией турецких СМИ о возгорании в одном из отелей Мармариса генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами. По имеющейся информации, россиян среди пострадавших в результате возгорания нет", - сообщили в генконсульстве РФ.Дипломаты отметили, что обращений от российских граждан по данному вопросу в генконсульство не поступало.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мармарис, россия, в мире
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе
Россияне не пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в турецком Мармарисе