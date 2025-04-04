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Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе - РИА Новости, 04.04.2025
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11:15 04.04.2025 (обновлено: 11:40 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/otel-2009283264.html
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе - РИА Новости, 04.04.2025
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе
Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:15:00+03:00
2025-04-04T11:40:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Ранее в пятницу агентство DHA передавало, что пожар охватил пятизвездочный отель Marmaris Palace в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, отравившихся дымом. Огонь удалось потушить, были эвакуированы 680 гостей."В связи с информацией турецких СМИ о возгорании в одном из отелей Мармариса генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами. По имеющейся информации, россиян среди пострадавших в результате возгорания нет", - сообщили в генконсульстве РФ.Дипломаты отметили, что обращений от российских граждан по данному вопросу в генконсульство не поступало.
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мармарис, россия, в мире
Мармарис, Россия, В мире
Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе

Россияне не пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в турецком Мармарисе

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Ранее в пятницу агентство DHA передавало, что пожар охватил пятизвездочный отель Marmaris Palace в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, отравившихся дымом. Огонь удалось потушить, были эвакуированы 680 гостей.
«
"В связи с информацией турецких СМИ о возгорании в одном из отелей Мармариса генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами. По имеющейся информации, россиян среди пострадавших в результате возгорания нет", - сообщили в генконсульстве РФ.
Дипломаты отметили, что обращений от российских граждан по данному вопросу в генконсульство не поступало.
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