https://ria.ru/20250404/otel-2009283264.html

Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе

Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе - РИА Новости, 04.04.2025

Россияне не пострадали при пожаре в отеле в турецком Мармарисе

Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:15:00+03:00

2025-04-04T11:15:00+03:00

2025-04-04T11:40:00+03:00

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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в гостинице на турецком курорте Мармарис, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.Ранее в пятницу агентство DHA передавало, что пожар охватил пятизвездочный отель Marmaris Palace в турецком Мармарисе, пострадали шесть человек, отравившихся дымом. Огонь удалось потушить, были эвакуированы 680 гостей."В связи с информацией турецких СМИ о возгорании в одном из отелей Мармариса генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами. По имеющейся информации, россиян среди пострадавших в результате возгорания нет", - сообщили в генконсульстве РФ.Дипломаты отметили, что обращений от российских граждан по данному вопросу в генконсульство не поступало.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мармарис, россия, в мире