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Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка - РИА Новости, 04.04.2025
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13:51 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/orsk-2009320311.html
Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка
Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка - РИА Новости, 04.04.2025
Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка
Жительница Орска Инга Иванова рассказала корреспонденту РИА Новости, побывавшей в городе в годовщину трагедии, что во время паводка весной 2024 года сотрудники... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:51:00+03:00
2025-04-04T13:51:00+03:00
орск
урал
кириллов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр – РИА Новости. Жительница Орска Инга Иванова рассказала корреспонденту РИА Новости, побывавшей в городе в годовщину трагедии, что во время паводка весной 2024 года сотрудники МЧС на лодке вывезли из затопленной части города корову с новорожденным теленком, а неравнодушные люди согревали его, чтобы он не умер от переохлаждения. По словам Ивановой, она видела, как спасатели на лодке доставили корову с теленком на площадь Кириллова в старой части Орска, которая была не затоплена во время прошлогоднего паводка. "Мужики стоят и говорят, если теленок сейчас встанет, то выживет. А если не встанет, то нет. У коровы и теленка глаза были такие стеклянные. И все бросились растирать этого теленка, и он встал на ноги на наших глазах. Все захлопали от радости. Они потом долго были на полянке, кто-то им сено приносил. А потом их забрали хозяева", - рассказала Иванова. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250404/orsk-2009288403.html
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орск
урал
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орск, урал, кириллов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Орск, Урал, Кириллов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка

Жительница Орска Иванова: МЧС спасли корову во время паводка в 2024 году

© Фото : МЧС Оренбургской областиЭвакуация жителей Орска Оренбургской области
Эвакуация жителей Орска Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : МЧС Оренбургской области
Эвакуация жителей Орска Оренбургской области
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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр – РИА Новости. Жительница Орска Инга Иванова рассказала корреспонденту РИА Новости, побывавшей в городе в годовщину трагедии, что во время паводка весной 2024 года сотрудники МЧС на лодке вывезли из затопленной части города корову с новорожденным теленком, а неравнодушные люди согревали его, чтобы он не умер от переохлаждения.
По словам Ивановой, она видела, как спасатели на лодке доставили корову с теленком на площадь Кириллова в старой части Орска, которая была не затоплена во время прошлогоднего паводка.
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"Мужики стоят и говорят, если теленок сейчас встанет, то выживет. А если не встанет, то нет. У коровы и теленка глаза были такие стеклянные. И все бросились растирать этого теленка, и он встал на ноги на наших глазах. Все захлопали от радости. Они потом долго были на полянке, кто-то им сено приносил. А потом их забрали хозяева", - рассказала Иванова.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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ОрскУралКирилловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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