https://ria.ru/20250404/orsk-2009320311.html

Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка

Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка - РИА Новости, 04.04.2025

Жительница Орска рассказала, как МЧС спасали корову во время паводка

Жительница Орска Инга Иванова рассказала корреспонденту РИА Новости, побывавшей в городе в годовщину трагедии, что во время паводка весной 2024 года сотрудники... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:51:00+03:00

2025-04-04T13:51:00+03:00

2025-04-04T13:51:00+03:00

орск

урал

кириллов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр – РИА Новости. Жительница Орска Инга Иванова рассказала корреспонденту РИА Новости, побывавшей в городе в годовщину трагедии, что во время паводка весной 2024 года сотрудники МЧС на лодке вывезли из затопленной части города корову с новорожденным теленком, а неравнодушные люди согревали его, чтобы он не умер от переохлаждения. По словам Ивановой, она видела, как спасатели на лодке доставили корову с теленком на площадь Кириллова в старой части Орска, которая была не затоплена во время прошлогоднего паводка. "Мужики стоят и говорят, если теленок сейчас встанет, то выживет. А если не встанет, то нет. У коровы и теленка глаза были такие стеклянные. И все бросились растирать этого теленка, и он встал на ноги на наших глазах. Все захлопали от радости. Они потом долго были на полянке, кто-то им сено приносил. А потом их забрали хозяева", - рассказала Иванова. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250404/orsk-2009288403.html

https://ria.ru/20250404/pensionerka-2009256135.html

орск

урал

кириллов

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орск, урал, кириллов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия