https://ria.ru/20250404/orsk-2009288403.html

Мэр Орска рассказал о восстановлении города после паводка

Мэр Орска рассказал о восстановлении города после паводка - РИА Новости, 04.04.2025

Мэр Орска рассказал о восстановлении города после паводка

Орск постепенно возвращается к привычной жизни после большого паводка 2024 года, в городе уже отремонтированы дороги и трамвайные пути, восстановлены парки и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:31:00+03:00

2025-04-04T11:31:00+03:00

2025-04-04T11:31:00+03:00

орск

урал

оренбургская область

общество

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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр – РИА Новости. Орск постепенно возвращается к привычной жизни после большого паводка 2024 года, в городе уже отремонтированы дороги и трамвайные пути, восстановлены парки и скверы, школы и учреждения вернулись к обычной работе, рассказал в интервью РИА Новости к годовщине произошедшего мэр Артем Воробьев. "Город к обычной жизни еще, конечно, не совсем вернулся, но многое за этот год сделано, чтобы жителям более-менее комфортно жилось. Практически сразу после того, как вода отступила, были приведены в порядок центральные дороги – в мае уже можно было ездить из новой части города в старую, которая была затоплена. Трамвайные пути сейчас практически на всем протяжении восстановлены, есть один участок, где были самые сильные повреждения, его сделают к 1 июня", - сообщил Воробьев. По его словам, газовые сети очень быстро удалось вернуть в рабочий режим, благодаря специалистам, которые выезжали на место и продували трубы от воды, зиму город пережил благополучно. Особенно остро этот вопрос стоял для частного сектора, где дома отапливаются газом. Как отметил Воробьев, на данный момент магазины, заправки, автомойки и учреждения в старой части Орска работают, как и до паводка. "От паводка пострадали около 20 социальных объектов – это и учреждения культуры, детские сады, школы. Все они восстановлены, в этом году открыта детская школа искусств после ремонта. Но проблемной остается школа №24, она оказалась в эпицентре паводка. У школы два корпуса и детский сад. Здание школы все еще просушивают, ученики распределены по другим учебным заведениям, а корпус с детским садом удалось восстановить, и дети в феврале вернулись", - сказал Воробьев. Также, по его словам, от паводка сильно повредились парки и скверы в старой части Орска. Их все удалось восстановить. "Сад Шевченко только накануне паводка был благоустроен по федеральной программе, он был затоплен сильно, там поменяли все – проводку, освещение, дорожки. Сильно пострадал парк Строителей, который расположен на небольшом острове, там воды было по саму крышу, тоже все восстановили и открыли новый пешеходный мост", - сообщил Воробьев. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250404/pensionerka-2009256135.html

https://ria.ru/20250403/zhitelnitsa-2009113452.html

https://realty.ria.ru/20250326/rossija-2007455221.html

орск

урал

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орск, урал, оренбургская область, общество