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Уровень воды в реке Сакмара в Оренбуржье поднялся на 43 сантиметра - РИА Новости, 04.04.2025
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10:33 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/orenburzhe-2009270135.html
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбуржье поднялся на 43 сантиметра
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбуржье поднялся на 43 сантиметра - РИА Новости, 04.04.2025
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбуржье поднялся на 43 сантиметра
Уровень воды в реке Сакмара около села Большое Чураево в Оренбургской области за сутки поднялся на 43 сантиметра, но опасности подтопления нет, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:33:00+03:00
2025-04-04T10:33:00+03:00
урал
оренбургская область
орск
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УФА, 4 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Сакмара около села Большое Чураево в Оренбургской области за сутки поднялся на 43 сантиметра, но опасности подтопления нет, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Сакмара у поста Большое Чураево вырос на 43 сантиметра. Это не опасный уровень, опасности затопления нет",- сказал собеседник. Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале сообщает, что за сутки уровень реки Урал снизился у Орска на 11 сантиметров, повысился у Оренбурга на 2 сантиметра, повышение у Илека на 1 сантиметр. "Вырос уровень рек: Сакмара в Татарской Каргале – 432 см (+6) и в Кувандыке – 253 см (+27), Салмыш в Буланово – 296 см (+1), Большой Кинель в Бугуруслане – 188 см (+10)",- говорится в сводке местных властей. По данным правительства региона, на прежнем уровне остается река Суундук, уровень реки Самара снижается. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250328/genprokuratura-2007861690.html
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урал, оренбургская область, орск
Урал, Оренбургская область, Орск
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбуржье поднялся на 43 сантиметра

Вода в реке Сакмара у Большого Чураево в Оренбуржье поднялся на 43 сантиметра

© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской областиСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской области
Спасатели. Архивное фото
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УФА, 4 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Сакмара около села Большое Чураево в Оренбургской области за сутки поднялся на 43 сантиметра, но опасности подтопления нет, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Сакмара у поста Большое Чураево вырос на 43 сантиметра. Это не опасный уровень, опасности затопления нет",- сказал собеседник.
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Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале сообщает, что за сутки уровень реки Урал снизился у Орска на 11 сантиметров, повысился у Оренбурга на 2 сантиметра, повышение у Илека на 1 сантиметр.
"Вырос уровень рек: Сакмара в Татарской Каргале – 432 см (+6) и в Кувандыке – 253 см (+27), Салмыш в Буланово – 296 см (+1), Большой Кинель в Бугуруслане – 188 см (+10)",- говорится в сводке местных властей.
По данным правительства региона, на прежнем уровне остается река Суундук, уровень реки Самара снижается.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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