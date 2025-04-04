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В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит - РИА Новости, 04.04.2025
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23:08 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/oon-2009452272.html
В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит
В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит - РИА Новости, 04.04.2025
В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит
Введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни получить... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:08:00+03:00
2025-04-04T23:08:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни получить значительные доходы, говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Только на 10 из примерно 200 торговых партнеров США приходится почти 90% торгового дефицита. Тем не менее, страдают наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, на долю которых приходится всего 1,6% и 0,4% дефицита, соответственно. Эти пошлины не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни обеспечить значительный доход", - сказано в документе. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, дональд трамп, оон, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит

ООН: пошлины США не сбалансируют торговый дефицит и не увеличат доходы страны

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни получить значительные доходы, говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Только на 10 из примерно 200 торговых партнеров США приходится почти 90% торгового дефицита. Тем не менее, страдают наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, на долю которых приходится всего 1,6% и 0,4% дефицита, соответственно. Эти пошлины не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни обеспечить значительный доход", - сказано в документе.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
ООН: мировая торговая система вступает в критическую фазу из-за пошлин США
Вчера, 22:57
 
СШАДональд ТрампООНВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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