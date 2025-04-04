В ООН заявили, что пошлины США не сбалансируют торговый дефицит
ООН: пошлины США не сбалансируют торговый дефицит и не увеличат доходы страны
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни получить значительные доходы, говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Только на 10 из примерно 200 торговых партнеров США приходится почти 90% торгового дефицита. Тем не менее, страдают наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, на долю которых приходится всего 1,6% и 0,4% дефицита, соответственно. Эти пошлины не помогут ни сбалансировать торговый дефицит, ни обеспечить значительный доход", - сказано в документе.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.