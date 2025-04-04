В СПЧ ООН более 20 стран не поддержали мандат антироссийской комиссии
В СПЧ ООН 22 страны не поддержали мандат антироссийской комиссии по Украине
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 апр — РИА Новости. В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата "независимой" комиссии по расследованию событий на Украине, следует из результатов голосования в СПЧ.
"Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов в Совете ООН по правам человека. Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались и 25 проголосовали за.
Россия не признает мандат этой комиссии. В феврале член комиссии Пабло Де Грейфф ответил РИА Новости, что она промолчала в своем последнем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной мобилизации населения "из-за нехватки денег".
Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана Советом по правам человека ООН 4 марта 2022 года в соответствии с резолюцией 49/1, представленной западными странами для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с этим преступления в контексте конфликта между Россией и Украиной.
Постпред Москвы при ООН Геннадий Гатилов ранее заявил РИА Новости, что политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.