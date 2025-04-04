https://ria.ru/20250404/oon-2009389960.html

В СПЧ ООН более 20 стран не поддержали мандат антироссийской комиссии

В СПЧ ООН более 20 стран не поддержали мандат антироссийской комиссии - РИА Новости, 04.04.2025

В СПЧ ООН более 20 стран не поддержали мандат антироссийской комиссии

В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата "независимой" комиссии по расследованию событий на Украине, следует из... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:14:00+03:00

2025-04-04T17:14:00+03:00

2025-04-04T17:51:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 4 апр — РИА Новости. В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 не поддержали продление мандата "независимой" комиссии по расследованию событий на Украине, следует из результатов голосования в СПЧ. "Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине" приняли незначительным большинством голосов в Совете ООН по правам человека. Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались и 25 проголосовали за. Россия не признает мандат этой комиссии. В феврале член комиссии Пабло Де Грейфф ответил РИА Новости, что она промолчала в своем последнем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной мобилизации населения "из-за нехватки денег".Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана Советом по правам человека ООН 4 марта 2022 года в соответствии с резолюцией 49/1, представленной западными странами для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с этим преступления в контексте конфликта между Россией и Украиной.Постпред Москвы при ООН Геннадий Гатилов ранее заявил РИА Новости, что политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.

https://ria.ru/20250402/deputat-2008858280.html

https://ria.ru/20250403/gatilov-2009207467.html

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россия, украина, европа, геннадий гатилов, владимир путин, оон, нато, в мире