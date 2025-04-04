https://ria.ru/20250404/ogranicheniya-2009227002.html

На работу трех московских аэропортов ввели ограничения

На работу трех московских аэропортов ввели ограничения - РИА Новости, 04.04.2025

На работу трех московских аэропортов ввели ограничения

В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:34:00+03:00

2025-04-04T00:34:00+03:00

2025-04-04T02:57:00+03:00

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450914_0:94:3170:1877_1920x0_80_0_0_6187f0848ca07b7f4adfe6825d4f9dae.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", — пояснили в федеральном агентстве.Проводятся все необходимые мероприятия по безопасности, подчеркивается в публикации.Позднее в Росавиации уточнили, что аэропорт Внуково возобновил рейсы, но пока вылеты происходят с дополнительным согласованием.

https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html

жуковский

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, москва, россия