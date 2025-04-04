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На работу трех московских аэропортов ввели ограничения - РИА Новости, 04.04.2025
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00:34 04.04.2025 (обновлено: 02:57 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ogranicheniya-2009227002.html
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения - РИА Новости, 04.04.2025
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения
В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 04.04.2025
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жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", — пояснили в федеральном агентстве.Проводятся все необходимые мероприятия по безопасности, подчеркивается в публикации.Позднее в Росавиации уточнили, что аэропорт Внуково возобновил рейсы, но пока вылеты происходят с дополнительным согласованием.
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жуковский
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, москва, россия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Происшествия, Москва, Россия
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения

Росавиация: работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ограничена

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", — пояснили в федеральном агентстве.
Проводятся все необходимые мероприятия по безопасности, подчеркивается в публикации.
Позднее в Росавиации уточнили, что аэропорт Внуково возобновил рейсы, но пока вылеты происходят с дополнительным согласованием.
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ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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