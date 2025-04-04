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На работу трех московских аэропортов ввели ограничения
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения - РИА Новости, 04.04.2025
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения
В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:34:00+03:00
2025-04-04T00:34:00+03:00
2025-04-04T02:57:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В трех московских воздушных гаванях действуют временные ограничения, передает Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", — пояснили в федеральном агентстве.Проводятся все необходимые мероприятия по безопасности, подчеркивается в публикации.Позднее в Росавиации уточнили, что аэропорт Внуково возобновил рейсы, но пока вылеты происходят с дополнительным согласованием.
https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), происшествия, москва, россия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Происшествия, Москва, Россия
На работу трех московских аэропортов ввели ограничения
Росавиация: работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ограничена