На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой
Журналист Боуз ужаснулся мобилизации под Одессой, при которой погиб мужчина
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ужаснулся силовой мобилизации на Украине.
"Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице. Таково представление ЕС о "свободной" демократии?" — написал он, прикрепив кадры с места.
© Одесса ИнфоКадр видео мобилизации в Одесской области
© Одесса Инфо
Кадр видео мобилизации в Одесской области
Ранее украинские СМИ сообщили, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области. По их данным, мужчина потерял сознание, а затем перестал подавать признаки жизни, пока неравнодушные мирные жители дожидались скорой помощи.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.