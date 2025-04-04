https://ria.ru/20250404/odessa-2009426903.html

На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой

На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой - РИА Новости, 04.04.2025

На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ужаснулся силовой мобилизации на Украине. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:20:00+03:00

2025-04-04T19:20:00+03:00

2025-04-04T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ужаснулся силовой мобилизации на Украине."Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице. Таково представление ЕС о "свободной" демократии?" — написал он, прикрепив кадры с места.Ранее украинские СМИ сообщили, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области. По их данным, мужчина потерял сознание, а затем перестал подавать признаки жизни, пока неравнодушные мирные жители дожидались скорой помощи.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009358539.html

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