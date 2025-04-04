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На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой - РИА Новости, 04.04.2025
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19:20 04.04.2025 (обновлено: 19:39 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/odessa-2009426903.html
На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой
На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой - РИА Новости, 04.04.2025
На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ужаснулся силовой мобилизации на Украине. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:20:00+03:00
2025-04-04T19:39:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
чей боуз
одесса
одесская область
евросоюз
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ужаснулся силовой мобилизации на Украине."Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице. Таково представление ЕС о "свободной" демократии?" — написал он, прикрепив кадры с места.Ранее украинские СМИ сообщили, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области. По их данным, мужчина потерял сознание, а затем перестал подавать признаки жизни, пока неравнодушные мирные жители дожидались скорой помощи.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009358539.html
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в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз, одесса, одесская область, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Одесса, Одесская область, Евросоюз
На Западе поразились зверствам киевского режима под Одессой

Журналист Боуз ужаснулся мобилизации под Одессой, при которой погиб мужчина

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X ужаснулся силовой мобилизации на Украине.
"Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице. Таково представление ЕС о "свободной" демократии?" — написал он, прикрепив кадры с места.
© Одесса ИнфоКадр видео мобилизации в Одесской области
Кадр видео мобилизации в Одесской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Одесса Инфо
Кадр видео мобилизации в Одесской области
Ранее украинские СМИ сообщили, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области. По их данным, мужчина потерял сознание, а затем перестал подавать признаки жизни, пока неравнодушные мирные жители дожидались скорой помощи.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузОдессаОдесская областьЕвросоюз
 
 
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