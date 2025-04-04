https://ria.ru/20250404/obschestvo-2009237093.html

Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году

Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025

Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году

Каждый пятый житель России получил повышение в должности, в зарплате или и то, и другое по итогам первого квартала этого года, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:55:00+03:00

2025-04-04T02:55:00+03:00

2025-04-04T06:53:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767894923_0:131:3068:1857_1920x0_80_0_0_5f6c38417d81aac4c74a7d653c5f116f.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый пятый житель России получил повышение в должности, в зарплате или и то, и другое по итогам первого квартала этого года, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый пятый россиянин получил повышение по итогам Q1 (первого квартала - ред.) 2025. 5% респондентов поделились, что в первом квартале 2025 года получили повышение как в должности, так и в зарплате. 14% сообщили о росте заработной платы без изменения должности", - говорится в данных. Согласно сервису, еще 2% респондентов достигли повышения в должности, но без увеличения оплаты труда. Таким образом, то или иное повышение получил 21% опрошенных. "При этом повышение и в должности, и в зарплате чаще всего получали специалисты из сферы IT (9%) и производства (6%). А только в зарплате - представители сферы IT (25%). Также о повышении в зарплате рассказали специалисты транспортной (15%) и строительной (14%) отраслей, а также работники производства и агропрома (13%)", - уточнили в данных. Размер прибавки для большинства участников опроса (58%) составил 10%, для 17% опрошенных - 20%, для 12% зарплата выросла на 30%. Повышение на 30-50% получили 5% участников исследования, а свыше чем на 50% - 8% россиян. В исследовании, которое проходило с 27 по 31 марта, поучаствовали 3,6 тысяч человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20240820/zarplata-1967232243.html

https://ria.ru/20250331/reyting-2008293073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество