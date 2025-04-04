https://ria.ru/20250404/obschestvo-2009237093.html
Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году
Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025
Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году
Каждый пятый житель России получил повышение в должности, в зарплате или и то, и другое по итогам первого квартала этого года, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:55:00+03:00
2025-04-04T02:55:00+03:00
2025-04-04T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый пятый житель России получил повышение в должности, в зарплате или и то, и другое по итогам первого квартала этого года, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый пятый россиянин получил повышение по итогам Q1 (первого квартала - ред.) 2025. 5% респондентов поделились, что в первом квартале 2025 года получили повышение как в должности, так и в зарплате. 14% сообщили о росте заработной платы без изменения должности", - говорится в данных. Согласно сервису, еще 2% респондентов достигли повышения в должности, но без увеличения оплаты труда. Таким образом, то или иное повышение получил 21% опрошенных. "При этом повышение и в должности, и в зарплате чаще всего получали специалисты из сферы IT (9%) и производства (6%). А только в зарплате - представители сферы IT (25%). Также о повышении в зарплате рассказали специалисты транспортной (15%) и строительной (14%) отраслей, а также работники производства и агропрома (13%)", - уточнили в данных. Размер прибавки для большинства участников опроса (58%) составил 10%, для 17% опрошенных - 20%, для 12% зарплата выросла на 30%. Повышение на 30-50% получили 5% участников исследования, а свыше чем на 50% - 8% россиян. В исследовании, которое проходило с 27 по 31 марта, поучаствовали 3,6 тысяч человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20240820/zarplata-1967232243.html
https://ria.ru/20250331/reyting-2008293073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Опрос показал, как много россиян получили повышение в 2025 году
Работа.ру: каждого 5-го россиянина в 2025 году повысили в должности и в зарплате
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый пятый житель России получил повышение в должности, в зарплате или и то, и другое по итогам первого квартала этого года, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый пятый россиянин получил повышение по итогам Q1 (первого квартала - ред.) 2025. 5% респондентов поделились, что в первом квартале 2025 года получили повышение как в должности, так и в зарплате. 14% сообщили о росте заработной платы без изменения должности", - говорится в данных.
Согласно сервису, еще 2% респондентов достигли повышения в должности, но без увеличения оплаты труда. Таким образом, то или иное повышение получил 21% опрошенных.
"При этом повышение и в должности, и в зарплате чаще всего получали специалисты из сферы IT (9%) и производства (6%). А только в зарплате - представители сферы IT (25%). Также о повышении в зарплате рассказали специалисты транспортной (15%) и строительной (14%) отраслей, а также работники производства и агропрома (13%)", - уточнили в данных.
Размер прибавки для большинства участников опроса (58%) составил 10%, для 17% опрошенных - 20%, для 12% зарплата выросла на 30%. Повышение на 30-50% получили 5% участников исследования, а свыше чем на 50% - 8% россиян.
В исследовании, которое проходило с 27 по 31 марта, поучаствовали 3,6 тысяч человек из всех регионов России
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