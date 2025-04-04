В Норвегии планируют профинансировать новый батальон на границе с Россией
В Норвегии планируют закупить гаубицы для нового батальона на границе с Россией
© Фото : Ministry of National Defense of the Republic of KoreaСамоходная артиллерийская установка K9
Самоходная артиллерийская установка K9. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для планируемой новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк.
"Правительство Рабочей партии предлагает приобрести 24 новые артиллерийские установки K9, которые будут использованы для создания артиллерийского батальона в планируемой бригаде в Финнмарке", - отмечается в пресс-релизе.
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В публикации уточняется, что на новые проекты выделено примерно 670 миллионов долларов, а на имеющиеся - около 950 миллионов долларов.
Гаубицы K9 оснащены 155-миллиметровой пушкой, которая может выстреливать снаряды на расстояние более 40 километров, указано в тексте релиза.
Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк и создании в связи с этим там отдельной бригады.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.