https://ria.ru/20250404/oborona-2009379436.html

В Норвегии планируют профинансировать новый батальон на границе с Россией

В Норвегии планируют профинансировать новый батальон на границе с Россией - РИА Новости, 04.04.2025

В Норвегии планируют профинансировать новый батальон на границе с Россией

Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:39:00+03:00

2025-04-04T16:39:00+03:00

2025-04-04T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для планируемой новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк. "Правительство Рабочей партии предлагает приобрести 24 новые артиллерийские установки K9, которые будут использованы для создания артиллерийского батальона в планируемой бригаде в Финнмарке", - отмечается в пресс-релизе. В публикации уточняется, что на новые проекты выделено примерно 670 миллионов долларов, а на имеющиеся - около 950 миллионов долларов. Гаубицы K9 оснащены 155-миллиметровой пушкой, которая может выстреливать снаряды на расстояние более 40 километров, указано в тексте релиза. Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк и создании в связи с этим там отдельной бригады. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250129/norvegija-1996118513.html

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в мире, россия, норвегия, эспен барт эйде, нато