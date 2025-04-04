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Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины - РИА Новости, 04.04.2025
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22:28 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/obmorok-2009448660.html
Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины
Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины - РИА Новости, 04.04.2025
Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины
Одесский областной военкомат попытался оправдать своих сотрудников за силовую мобилизацию, при которой мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:28:00+03:00
2025-04-04T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Одесский областной военкомат попытался оправдать своих сотрудников за силовую мобилизацию, при которой мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни, тем, что военнообязанный симулировал ухудшение состояния здоровья. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области, пока ждали "скорую", он перестал подавать признаки жизни. В военкомате утверждают, что мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета, ему якобы пытались разъяснить ситуацию и предлагали добровольно проехать в военкомат. Но мужчина "пытался спровоцировать конфликт и подстрекал местных жителей к препятствованию законной деятельности" сотрудников военкомата. "В ходе инцидента гражданин начал симулировать потерю сознания. Военнослужащие Одесского районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи... По прибытии медиков было установлено, что состояние гражданина - удовлетворительное, он находится в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook*. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
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в мире, украина, одесская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины

Одесский военкомат обвинил мужчину в симуляции потери сознания при мобилизации

© Одесса ИнфоКадр видео мобилизации в Одесской области
Кадр видео мобилизации в Одесской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Одесса Инфо
Кадр видео мобилизации в Одесской области
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Одесский областной военкомат попытался оправдать своих сотрудников за силовую мобилизацию, при которой мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни, тем, что военнообязанный симулировал ухудшение состояния здоровья.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области, пока ждали "скорую", он перестал подавать признаки жизни.
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В военкомате утверждают, что мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета, ему якобы пытались разъяснить ситуацию и предлагали добровольно проехать в военкомат. Но мужчина "пытался спровоцировать конфликт и подстрекал местных жителей к препятствованию законной деятельности" сотрудников военкомата.
"В ходе инцидента гражданин начал симулировать потерю сознания. Военнослужащие Одесского районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи... По прибытии медиков было установлено, что состояние гражданина - удовлетворительное, он находится в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook*.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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