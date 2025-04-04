https://ria.ru/20250404/obmorok-2009448660.html

Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины

Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины - РИА Новости, 04.04.2025

Одесский военкомат попытался оправдать ситуацию с обмороком у мужчины

Одесский областной военкомат попытался оправдать своих сотрудников за силовую мобилизацию, при которой мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:28:00+03:00

2025-04-04T22:28:00+03:00

2025-04-04T22:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Одесский областной военкомат попытался оправдать своих сотрудников за силовую мобилизацию, при которой мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни, тем, что военнообязанный симулировал ухудшение состояния здоровья. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации в селе Сухой Лиман в Одесской области, пока ждали "скорую", он перестал подавать признаки жизни. В военкомате утверждают, что мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета, ему якобы пытались разъяснить ситуацию и предлагали добровольно проехать в военкомат. Но мужчина "пытался спровоцировать конфликт и подстрекал местных жителей к препятствованию законной деятельности" сотрудников военкомата. "В ходе инцидента гражданин начал симулировать потерю сознания. Военнослужащие Одесского районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи... По прибытии медиков было установлено, что состояние гражданина - удовлетворительное, он находится в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook*. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html

https://ria.ru/20250331/mina-2008404320.html

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009056891.html

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