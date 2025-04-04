Рейтинг@Mail.ru
По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 04.04.2025 (обновлено: 10:25 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/novosibirsk-2009257016.html
По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых
По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых - РИА Новости, 04.04.2025
По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых
Следователи СК задержали в Свердловской области двух мужчин, подозреваемых в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:57:00+03:00
2025-04-04T10:25:00+03:00
происшествия
свердловская область
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Следователи СК задержали в Свердловской области двух мужчин, подозреваемых в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц. Суд заочно арестовал отца ребенка. "В ходе расследования уголовного дела задержаны двое жителей Свердловской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что в марте 2025 года следователи установили местонахождение двух участников группы, которые проживали в Свердловской области – пособников отца ребенка. Мужчины задержаны. Суд в Новосибирске избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. "Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка и его отца", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250328/kirov-2008025752.html
https://ria.ru/20250215/ekaterinburg-1999545133.html
свердловская область
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых

СК: по делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Следователи СК задержали в Свердловской области двух мужчин, подозреваемых в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.
По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц. Суд заочно арестовал отца ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Кирове будут судить мужчину за похищение соперника своего пасынка
28 марта, 18:38
"В ходе расследования уголовного дела задержаны двое жителей Свердловской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что в марте 2025 года следователи установили местонахождение двух участников группы, которые проживали в Свердловской области – пособников отца ребенка. Мужчины задержаны. Суд в Новосибирске избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка и его отца", - добавили в следственном управлении.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки
15 февраля, 10:21
 
ПроисшествияСвердловская областьНовосибирскНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала