https://ria.ru/20250404/novosibirsk-2009257016.html

По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых

По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых - РИА Новости, 04.04.2025

По делу о похищении ребенка в Новосибирске задержали двух подозреваемых

Следователи СК задержали в Свердловской области двух мужчин, подозреваемых в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:57:00+03:00

2025-04-04T08:57:00+03:00

2025-04-04T10:25:00+03:00

происшествия

свердловская область

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Следователи СК задержали в Свердловской области двух мужчин, подозреваемых в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц. Суд заочно арестовал отца ребенка. "В ходе расследования уголовного дела задержаны двое жителей Свердловской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что в марте 2025 года следователи установили местонахождение двух участников группы, которые проживали в Свердловской области – пособников отца ребенка. Мужчины задержаны. Суд в Новосибирске избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. "Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка и его отца", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20250328/kirov-2008025752.html

https://ria.ru/20250215/ekaterinburg-1999545133.html

свердловская область

новосибирск

новосибирская область

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происшествия, свердловская область, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)