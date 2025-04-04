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Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото - РИА Новости, 04.04.2025
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12:48 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/novgorod-2009303002.html
Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото
Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото - РИА Новости, 04.04.2025
Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото
Учительницу из Нижнего Новгорода, размещавшую в интернете откровенные фотографии, уволили по итогам служебного расследования за неподобающее поведение, сообщили РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:48:00+03:00
2025-04-04T12:48:00+03:00
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Учительницу из Нижнего Новгорода, размещавшую в интернете откровенные фотографии, уволили по итогам служебного расследования за неподобающее поведение, сообщили журналистам в городском департаменте образования. Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы откровенные фотографии, как утверждается, педагога начальных классов одной из нижегородских школ, которые она размещает в интернете. "Информация о внешкольной жизни педагога была получена школой из СМИ. Незамедлительно было проведено служебное расследование в условиях общеобразовательной организации, по итогам которого учитель уволен с занимаемой должности", - говорится в сообщении. В городском департаменте образования подчеркнули, что поведение учительницы является "неподобающим".
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нижний новгород, происшествия
Нижний Новгород, Происшествия
Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото

Нижегородскую учительницу уволили после публикаций откровенных фото

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкШкольный кабинет
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Учительницу из Нижнего Новгорода, размещавшую в интернете откровенные фотографии, уволили по итогам служебного расследования за неподобающее поведение, сообщили журналистам в городском департаменте образования.
Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы откровенные фотографии, как утверждается, педагога начальных классов одной из нижегородских школ, которые она размещает в интернете.
"Информация о внешкольной жизни педагога была получена школой из СМИ. Незамедлительно было проведено служебное расследование в условиях общеобразовательной организации, по итогам которого учитель уволен с занимаемой должности", - говорится в сообщении.
В городском департаменте образования подчеркнули, что поведение учительницы является "неподобающим".
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В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото
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