https://ria.ru/20250404/netanjahu-2009237884.html
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:08:00+03:00
2025-04-04T03:08:00+03:00
2025-04-04T03:08:00+03:00
в мире
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американский источник. "Американский чиновник сообщил мне, что визит Нетаньяху в Белый дом, скорее всего, состоится через несколько недель", - написал Равид.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ
Axios: Нетаньяху, скорее всего, через несколько недель посетит Белый дом