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Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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03:08 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/netanjahu-2009237884.html
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:08:00+03:00
2025-04-04T03:08:00+03:00
в мире
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американский источник. "Американский чиновник сообщил мне, что визит Нетаньяху в Белый дом, скорее всего, состоится через несколько недель", - написал Равид.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008992710.html
израиль
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в мире, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ

Axios: Нетаньяху, скорее всего, через несколько недель посетит Белый дом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американский источник.
"Американский чиновник сообщил мне, что визит Нетаньяху в Белый дом, скорее всего, состоится через несколько недель", - написал Равид.
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В миреИзраильВашингтон (штат)Биньямин Нетаньяху
 
 
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