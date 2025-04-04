https://ria.ru/20250404/netanjahu-2009237884.html

Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ

Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Нетаньяху через несколько недель посетит Белый дом, пишут СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:08:00+03:00

2025-04-04T03:08:00+03:00

2025-04-04T03:08:00+03:00

в мире

израиль

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько недель приедет в Вашингтон, где посетит Белый дом, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американский источник. "Американский чиновник сообщил мне, что визит Нетаньяху в Белый дом, скорее всего, состоится через несколько недель", - написал Равид.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008992710.html

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вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху