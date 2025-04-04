https://ria.ru/20250404/nato-2009362920.html

Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине

Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине

На заседании совета глав МИД стран НАТО не обсуждался вопрос о размещении миротворцев альянса на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:53:00+03:00

2025-04-04T15:53:00+03:00

2025-04-04T15:53:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. На заседании совета глав МИД стран НАТО не обсуждался вопрос о размещении миротворцев альянса на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "О миротворцах речь, слава богу, не шла, потому что если НАТО будет обсуждать или, в конце концов, решит разместить миротворцев (на Украине - ред.), это будет конец, потому что таким образом НАТО и Россия получат шанс вступить в конфликт друг с другом, и тогда начнется третья мировая война. Так что, слава богу, что о миротворцах в рамках НАТО речи не шло, и я очень надеюсь, что и не пойдет, потому что очевидно, что Россия не потерпит размещения войск НАТО на территории Украины с какой-либо целью", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседаний совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1. Венгерский министр также уточнил, что на встрече не обсуждался вопрос о возможном нарушении режима прекращения огня на Украине и его последствий, поскольку "режим прекращения огня еще не установлен".

https://ria.ru/20250403/siyyarto-2009217615.html

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