https://ria.ru/20250404/nato-2009328658.html

Генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы и при новых пошлинах США

Генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы и при новых пошлинах США - РИА Новости, 04.04.2025

Генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы и при новых пошлинах США

Оборонные расходы надо наращивать для обеспечения безопасности НАТО, соответствующие решения принимаются каждой страной на национальном уровне, заявил генсек... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:23:00+03:00

2025-04-04T14:23:00+03:00

2025-04-04T15:06:00+03:00

в мире

сша

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марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Оборонные расходы надо наращивать для обеспечения безопасности НАТО, соответствующие решения принимаются каждой страной на национальном уровне, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя вопрос о том, что новые таможенные пошлины США приведут к росту расходов, которые могли бы пойти на наращивание военного производства."Правительства должны принимать решения на национальном уровне, политики всегда делают выбор. Всегда больше потребностей, нежели средств", - сказал генсек альянса на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.По его словам, генсек НАТО не должен комментировать вопросы, не относящиеся к политике альянса. При этом страны НАТО должны "иметь все необходимое, чтобы иметь возможность защитить себя".Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250404/nato-2009329757.html

сша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нато, брюссель, канада, марко рубио, дональд трамп, марк рютте