Генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы и при новых пошлинах США
Генсек НАТО Рютте: оборонные расходы надо наращивать даже при новых пошлинах США
© Getty Images / Omar HavanaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
© Getty Images / Omar Havana
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Оборонные расходы надо наращивать для обеспечения безопасности НАТО, соответствующие решения принимаются каждой страной на национальном уровне, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя вопрос о том, что новые таможенные пошлины США приведут к росту расходов, которые могли бы пойти на наращивание военного производства.
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"Правительства должны принимать решения на национальном уровне, политики всегда делают выбор. Всегда больше потребностей, нежели средств", - сказал генсек альянса на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
По его словам, генсек НАТО не должен комментировать вопросы, не относящиеся к политике альянса. При этом страны НАТО должны "иметь все необходимое, чтобы иметь возможность защитить себя".
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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