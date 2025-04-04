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Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса - РИА Новости, 04.04.2025
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13:58 04.04.2025 (обновлено: 14:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/nato-2009321948.html
Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса
Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса - РИА Новости, 04.04.2025
Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса
Госсекретарь США Марко Рубо в ходе заседания в Брюсселе заверил глав МИД НАТО, что Вашингтон сохраняет приверженность альянсу, остальные страны пообещали пойти... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:58:00+03:00
2025-04-04T14:59:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубо в ходе заседания в Брюсселе заверил глав МИД НАТО, что Вашингтон сохраняет приверженность альянсу, остальные страны пообещали пойти навстречу американским требованиям и нарастить военные расходы, заявил генсек Марк Рютте."Госсекретарь подтвердил приверженность США НАТО. При этом ожидается, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы. Консенсус этой встречи заключается в том, что в условиях, когда мир становится все более опасным, мы еще больше нуждаемся в НАТО", - сказал генсек альянса.По его словам, все страны блока намерены "быстрее и больше" производить все необходимое для обороны.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, сша, нато
В мире, США, НАТО
Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса

США на заседании глав МИД НАТО подтвердили приверженность альянсу

© AP Photo / Jacquelyn MartinГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и госсекретарь США Марко Рубо во время заседания глав МИД НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и госсекретарь США Марко Рубо во время заседания глав МИД НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и госсекретарь США Марко Рубо во время заседания глав МИД НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубо в ходе заседания в Брюсселе заверил глав МИД НАТО, что Вашингтон сохраняет приверженность альянсу, остальные страны пообещали пойти навстречу американским требованиям и нарастить военные расходы, заявил генсек Марк Рютте.
"Госсекретарь подтвердил приверженность США НАТО. При этом ожидается, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы. Консенсус этой встречи заключается в том, что в условиях, когда мир становится все более опасным, мы еще больше нуждаемся в НАТО", - сказал генсек альянса.
По его словам, все страны блока намерены "быстрее и больше" производить все необходимое для обороны.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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