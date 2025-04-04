https://ria.ru/20250404/nato-2009321948.html

Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса

Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса - РИА Новости, 04.04.2025

Генсек НАТО рассказал об итогах заседания глав МИД стран альянса

Госсекретарь США Марко Рубо в ходе заседания в Брюсселе заверил глав МИД НАТО, что Вашингтон сохраняет приверженность альянсу, остальные страны пообещали пойти... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:58:00+03:00

2025-04-04T13:58:00+03:00

2025-04-04T14:59:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубо в ходе заседания в Брюсселе заверил глав МИД НАТО, что Вашингтон сохраняет приверженность альянсу, остальные страны пообещали пойти навстречу американским требованиям и нарастить военные расходы, заявил генсек Марк Рютте."Госсекретарь подтвердил приверженность США НАТО. При этом ожидается, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы. Консенсус этой встречи заключается в том, что в условиях, когда мир становится все более опасным, мы еще больше нуждаемся в НАТО", - сказал генсек альянса.По его словам, все страны блока намерены "быстрее и больше" производить все необходимое для обороны.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250403/nato-2009208009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нато