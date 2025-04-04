https://ria.ru/20250404/nato-2009269554.html

В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана

В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана - РИА Новости, 04.04.2025

В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана

В командовании ВМС НАТО считают Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России ведущим потенциалом в мире для работы в океанских... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:30:00+03:00

2025-04-04T10:30:00+03:00

2025-04-04T11:27:00+03:00

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нато

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В командовании ВМС НАТО считают Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России ведущим потенциалом в мире для работы в океанских глубинах, пишет газета Financial Times. "Главный потенциал в любой точке мира для работы в океанских глубинах", - приводит издание комментарий одного из командующих ВМС НАТО по поводу российского управления. Издание вспоминает о том, что год назад в РФ был заложен автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин". Как сообщила в марте прошло года пресс-служба "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), на верфях заложили автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин" для министерства обороны РФ. Автономный глубоководный аппарат проекта 18200 "Сергей Бавилин" представляет собой уникальное глубоководное техническое средство, которое способно решать широкий спектр задач на глубинах вплоть до предельных. Он предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических, аварийно-спасательных работ и экологического мониторинга Мирового океана. В функциональные возможности аппарата входит изучение бентоса и ихтиофауны, съемка производственных и научно-популярных фильмов. Свое название глубоководный аппарат получил в честь кораблестроителя, главного конструктора глубоководных технических средств Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Сергея Бавилина.

https://ria.ru/20241011/zver-1977502005.html

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россия, нато, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, в мире