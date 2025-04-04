Рейтинг@Mail.ru
В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 04.04.2025 (обновлено: 11:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/nato-2009269554.html
В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана
В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана - РИА Новости, 04.04.2025
В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана
В командовании ВМС НАТО считают Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России ведущим потенциалом в мире для работы в океанских... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:30:00+03:00
2025-04-04T11:27:00+03:00
россия
нато
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В командовании ВМС НАТО считают Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России ведущим потенциалом в мире для работы в океанских глубинах, пишет газета Financial Times. "Главный потенциал в любой точке мира для работы в океанских глубинах", - приводит издание комментарий одного из командующих ВМС НАТО по поводу российского управления. Издание вспоминает о том, что год назад в РФ был заложен автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин". Как сообщила в марте прошло года пресс-служба "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), на верфях заложили автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин" для министерства обороны РФ. Автономный глубоководный аппарат проекта 18200 "Сергей Бавилин" представляет собой уникальное глубоководное техническое средство, которое способно решать широкий спектр задач на глубинах вплоть до предельных. Он предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических, аварийно-спасательных работ и экологического мониторинга Мирового океана. В функциональные возможности аппарата входит изучение бентоса и ихтиофауны, съемка производственных и научно-популярных фильмов. Свое название глубоководный аппарат получил в честь кораблестроителя, главного конструктора глубоководных технических средств Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Сергея Бавилина.
https://ria.ru/20241011/zver-1977502005.html
https://ria.ru/20241022/podlodki-1979235792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, в мире
Россия, НАТО, Адмиралтейские верфи, Объединенная судостроительная корпорация, В мире
В НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана

FT: в НАТО восхитились потенциалом России для работы в глубинах океана

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В командовании ВМС НАТО считают Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России ведущим потенциалом в мире для работы в океанских глубинах, пишет газета Financial Times.
"Главный потенциал в любой точке мира для работы в океанских глубинах", - приводит издание комментарий одного из командующих ВМС НАТО по поводу российского управления.
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"Зверь с ракетами": на Западе восхитились российским кораблем
11 октября 2024, 03:28
Издание вспоминает о том, что год назад в РФ был заложен автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин".
Как сообщила в марте прошло года пресс-служба "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), на верфях заложили автономный глубоководный аппарат "Сергей Бавилин" для министерства обороны РФ.
Автономный глубоководный аппарат проекта 18200 "Сергей Бавилин" представляет собой уникальное глубоководное техническое средство, которое способно решать широкий спектр задач на глубинах вплоть до предельных. Он предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических, аварийно-спасательных работ и экологического мониторинга Мирового океана. В функциональные возможности аппарата входит изучение бентоса и ихтиофауны, съемка производственных и научно-популярных фильмов.
Свое название глубоководный аппарат получил в честь кораблестроителя, главного конструктора глубоководных технических средств Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Сергея Бавилина.
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В США восхитились российскими подлодками
22 октября 2024, 07:49
 
РоссияНАТОАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала