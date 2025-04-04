https://ria.ru/20250404/nasilie-2009384423.html
Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии
Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии - РИА Новости, 04.04.2025
Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии
Полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику Расселу Брэнду обвинения в нескольких случаях сексуального насилия, говорится в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:56:00+03:00
2025-04-04T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику Расселу Брэнду обвинения в нескольких случаях сексуального насилия, говорится в опубликованном заявлении ведомства. "Лондонская полиция предъявила обвинения... Расселу Брэнду, 50 лет (04.02.1975), из Оксфордшира", - говорится в заявлении. Уточняется, что комику вменяют изнасилование, "непристойное посягательство", "оральное изнасилование" и два случая "посягательства сексуального характера". В ведомстве утверждают, что обвинения связаны с насильственными действиями Брэнда в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Комик должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 2 мая. Правоохранители начали расследование в сентябре 2023 года после поступивших жалоб. До этого о сексуальном насилии со стороны комика сообщили газета Times и телеканал Channel 4.
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в мире, лондон, кэти перри (хадсон), великобритания
В мире, Лондон, Кэти Перри (Хадсон), Великобритания
Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии
В Лондоне экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику Расселу Брэнду обвинения в нескольких случаях сексуального насилия, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
"Лондонская полиция предъявила обвинения... Расселу Брэнду, 50 лет (04.02.1975), из Оксфордшира", - говорится в заявлении.
Уточняется, что комику вменяют изнасилование, "непристойное посягательство", "оральное изнасилование" и два случая "посягательства сексуального характера".
В ведомстве утверждают, что обвинения связаны с насильственными действиями Брэнда в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год.
Комик должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 2 мая.
Правоохранители начали расследование в сентябре 2023 года после поступивших жалоб. До этого о сексуальном насилии со стороны комика сообщили газета Times и телеканал Channel 4.