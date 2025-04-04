https://ria.ru/20250404/nasilie-2009384423.html

Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии

Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии - РИА Новости, 04.04.2025

Экс-супругу Кэти Перри предъявили обвинения в сексуальном насилии

Полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику Расселу Брэнду обвинения в нескольких случаях сексуального насилия, говорится в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:56:00+03:00

2025-04-04T16:56:00+03:00

2025-04-04T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику Расселу Брэнду обвинения в нескольких случаях сексуального насилия, говорится в опубликованном заявлении ведомства. "Лондонская полиция предъявила обвинения... Расселу Брэнду, 50 лет (04.02.1975), из Оксфордшира", - говорится в заявлении. Уточняется, что комику вменяют изнасилование, "непристойное посягательство", "оральное изнасилование" и два случая "посягательства сексуального характера". В ведомстве утверждают, что обвинения связаны с насильственными действиями Брэнда в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Комик должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 2 мая. Правоохранители начали расследование в сентябре 2023 года после поступивших жалоб. До этого о сексуальном насилии со стороны комика сообщили газета Times и телеканал Channel 4.

https://ria.ru/20250105/starmer-1992589527.html

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в мире, лондон, кэти перри (хадсон), великобритания