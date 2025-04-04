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Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над дочерью - РИА Новости, 04.04.2025
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11:23 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/nasilie-2009285686.html
Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над дочерью
Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над дочерью - РИА Новости, 04.04.2025
Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над дочерью
Жителя города Дятьково Брянской области приговорили к 13,5 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над дочерью и незаконное... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:23:00+03:00
2025-04-04T11:23:00+03:00
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Жителя города Дятьково Брянской области приговорили к 13,5 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над дочерью и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура г. Дятьково доказала виновность 47-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Установлено, что с марта 2018 года на протяжении 6 лет мужчина совершал в отношении дочери, начиная с 9-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мать девочки умерла в 2020 году, после чего она стала проживать вдвоем с отцом. В 14 лет подросток рассказал о насилии матери своего друга. Помимо этого, установлено, что отец девочки незаконно хранил самодельный огнестрельный пистолет и 29 патронов. Уточняется, что подсудимый вину в насильственных действиях сексуального характера отрицал, сообщая, что дочь оговаривает его. По его словам, он примерный отец и семьянин. Однако представленные государственным обвинителем и исследованные в судебном заседании доказательства указывали на виновность. "Суд приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.
https://ria.ru/20250314/norilsk-2004916446.html
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происшествия, брянская область, россия, стрельба в мурманске
Происшествия, Брянская область, Россия, Стрельба в Мурманске
Житель Брянской области получил срок за сексуальное насилие над дочерью

Житель Брянской области получил 13,5 года за сексуальное насилие над дочерью

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ТУЛА, 4 апр – РИА Новости. Жителя города Дятьково Брянской области приговорили к 13,5 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над дочерью и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура г. Дятьково доказала виновность 47-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Установлено, что с марта 2018 года на протяжении 6 лет мужчина совершал в отношении дочери, начиная с 9-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, мать девочки умерла в 2020 году, после чего она стала проживать вдвоем с отцом. В 14 лет подросток рассказал о насилии матери своего друга. Помимо этого, установлено, что отец девочки незаконно хранил самодельный огнестрельный пистолет и 29 патронов.
Уточняется, что подсудимый вину в насильственных действиях сексуального характера отрицал, сообщая, что дочь оговаривает его. По его словам, он примерный отец и семьянин. Однако представленные государственным обвинителем и исследованные в судебном заседании доказательства указывали на виновность.
"Суд приговорил его к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.
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